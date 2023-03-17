Компенсація за зруйноване та пошкоджене житло: Зеленський підписав закон

Понад 1 млн українців на сьогодні залишилися без житла

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло. Про це повідомила народна депутатка, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

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«Уже в травні люди почнуть отримувати перші компенсації. Попереду ще великий шлях, але ми обов’язково його пройдемо! З допомогою цивілізованого світу ми переможемо ворогів, відбудуємся та житимемо у великій, вільній, європейській країні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно з підрахунками, понад 1 млн українців на сьогодні залишилися без житла. Станом на початок березня через портал «Дія» українці подали вже 335 тис. заявок про пошкодження або руйнування житла. Поточний обсяг заявлених руйнувань – близько 23 млн кв. м, при цьому найбільше заявлено в Донецькій, Харківській та Київській областях. У реєстрі пошкодженого майна вже зареєстровано понад 500 громад, внесено дані про 10 тис. об'єктів.

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Нагадаємо, у лютому уряд Нідерландів сьогодні офіційно надав згоду на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією.