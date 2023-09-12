Україна чекає дощу. Синоптикиня зробила прогноз

Із найближчих днів найхолоднішою в Києві буде п'ятниця

Упродовж 14-15 вересня в Україні очікується похолодання, проте воно буде нетривалим

14-15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України. Проте згодом сонячні дні повернуться. Про це повідомила синоптикиня та ведуча погоди на «Еспресо TV» Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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«Упродовж 14-15 вересня очікується похолодання. Більше його відчують мешканці західних областей, де зараз справжнє літо. Про літо й поки поговоримо, не будемо забігати сильно наперед», – пише Наталія Діденко.

Прогноз погоди на 13 вересня

13-го вересня в усій Україні все ще поле високого атмосферного тиску, тому опадів на завтра не передбачають.

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Температура повітря в середу буде найвищою у західній частині. Там буде відчутна спека: +26, +30 градусів.

На сході та північному сході буде найсвіжіше: до +20, +24 градусів.

В інших частинах України протягом дня температура коливатиметься в межах +23, +28 градусів.

У Києві 13-го вересня буде комфортна погода: без опадів та до +27 градусів.

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Коли чекати дощ

14-15 вересня в Україні прогнозують дощі та похолодання.

За словами синоптика, в столиці дощ пройде ввечері 14-го вересня та вранці 15 вересня. Із найближчих днів найхолоднішою в Києві буде п'ятниця.

Літня погода триватиме

Похолодання буде нетривалим, вже на вихідних, 16-17 вересня, погода зміниться і надалі нас знову чекатимуть сонячні дні.

Наталія Діденко також повідомила, якими будуть показники температури води в містах України та світу: