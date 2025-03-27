Мобілізовано учасника гурту, що брав участь у Нацвідборі на Євробачення

Гурт переніс свій концерт у Львові через мобілізацію вокаліста

Одного з учасників відомого постпанк-гурту «ДК Енергетик» мобілізували. Це сталося напередодні виступу колективу у Львові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис гурту в Instagram.

На офіційній сторінці «ДК Енергетик» з'явився допис про мобілізацію одного з музикантів, проте його ім'я поки що не розголошується. Водночас користувачі соцмереж припускають, що йдеться про вокаліста гурту Якова Марного.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ДК Енергетик (@dk_energetyk)

«Шановне панство, мене мобілізували, відповідно львівський концерт переноситься на 20 червня, там чуваки мають все повідомити шо і як. Всі квитки дійсні! Так й таке, час від часу буду виходити на звʼязок. Щасти», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що український постпанк-гурт «ДК Енергетик» був у десятці фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2025. Він боровся за можливість представити Україну на Євробаченні-2025 із піснею «Сіль».

Однак, згідно з підрахунками голосів глядачів та журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.