Мобілізовано учасника гурту, що брав участь у Нацвідборі на Євробачення
Гурт переніс свій концерт у Львові через мобілізацію вокаліста
Одного з учасників відомого постпанк-гурту «ДК Енергетик» мобілізували. Це сталося напередодні виступу колективу у Львові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис гурту в Instagram.
На офіційній сторінці «ДК Енергетик» з'явився допис про мобілізацію одного з музикантів, проте його ім'я поки що не розголошується. Водночас користувачі соцмереж припускають, що йдеться про вокаліста гурту Якова Марного.
«Шановне панство, мене мобілізували, відповідно львівський концерт переноситься на 20 червня, там чуваки мають все повідомити шо і як. Всі квитки дійсні! Так й таке, час від часу буду виходити на звʼязок. Щасти», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що український постпанк-гурт «ДК Енергетик» був у десятці фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2025. Він боровся за можливість представити Україну на Євробаченні-2025 із піснею «Сіль».
Однак, згідно з підрахунками голосів глядачів та журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.
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