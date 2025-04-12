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Росіянин пішов на війну, щоб виплатити кредит на авто: розвідка перехопила розмову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіянин пішов на війну, щоб виплатити кредит на авто: розвідка перехопила розмову
Росіянин пішов убивати українців, щоб заробити
фото з відкритих джерел

Окупант і його дружина не відчувають докорів сумління, а навіть радіють новому придбанню

Розвідка перехопила чергову телефонну розмову росіян. Із неї стає зрозуміло, що чоловік пішов воювати, щоб виплатити кредит на авто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

У розмові знайома росіянина розповідає про його мотиви вступу до армії. «Замотали його ці кредитори, все треба було кредит – підписав контракт», – пояснює росіянка.

При цьому, за її словами, чоловік і його дружина не відчувають докорів сумління, а навіть радіють новому придбанню.

«Купили машину, і з Любочкою їздять», – додає вона.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує, що за кожен військовий злочин проти українського народу обов'язково буде справедлива відплата.

Раніше полонений окупант із Криму розповів, чому пішов воювати проти України. 

Також українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів. 

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Теги: розвідка кредит Міноборони злочин

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