Військових, які воюють з 2022 року, почнуть виводити з фронту: Міноборони назвало умову

За словами Гаврилюка, виведення військових відбудеться тільки тоді, коли буде наявний людський ресурс для заміни підрозділів

В Україні завершується напрацювання механізмів, які дадуть змогу замінити бійців на фронті

Українських військовослужбовців, які беруть участь у боях проти Росії із 2022 року, поступово виводитимуть із фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

«Завершується напрацювання механізму в разі необхідного надходження людського ресурсу для підготовки та заміни військ, які виконують сьогодні завдання в районах бойових дій. Щодо поступової заміни, починаючи з тих військовослужбовців, які вже виконують завдання з 2022 року» – каже він.

За словами Гаврилюка, виведення військових відбудеться тільки тоді, коли буде наявний людський ресурс для здійснення підготовки та заміни підрозділів, які воюють.

«Бусифікація – це ганебне явище, і ми робимо все для того, щоб уникнути цього», – додав посадовець.

Як зазначив заступник Умєрова, наразі проводиться робота щодо можливих шляхів покриття некомплекту військ на передових позиціях. Розглядається можливість створення підрозділів з військовослужбовців вікових категорій з 18 до 24 років, які прийшли у військо за контрактом.

«Крім того, відкриті рекрутингові центри, і проводиться робота щодо залучення іноземців для виконання завдань у районах бойових дій на нашій території. В нас на сьогодні вже діє понад 50 рекрутингових центрів по областях і містах України для залучення на добровільній основі також громадян України. Робота в цьому напрямку ведеться», – наголосив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони України.

Як стало відомо, у квітні цього року близько 350 тис. військовослужбовців могли б бути демобілізовані.

Раніше повідомлялося, що Міноборони планувало завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня 2024 року.

До слова, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.