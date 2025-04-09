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«Фокус – на технологіях». Умєров розповів про контракти Міноборони на понад 200 млрд грн

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Фокус – на технологіях». Умєров розповів про контракти Міноборони на понад 200 млрд грн
За словами Умєрова, паралельно Міністерство оборони удосконалює саму систему закупівель
фото: Рустем Умєров

Міністерство оборони удосконалює систему закупівель

Цьогоріч Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на понад 200 млрд грн. Про найбільші інвестиції в армію за перший квартал 2025 року розповів міністр оборони України Рустем Умєров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони України.

«Фокус – на технологіях, які дають результат уже сьогодні», – заявив Умєров.

За його словами, за напрямками безпілотників, РЕБ та наземних роботизованих комплексів вже підписано 279 контрактів на 77,2 млрд грн.

Також тривають системні закупівлі артилерійських снарядів та мінометних пострілів.

Для бригад першої лінії у першому кварталі 2025 року спрямовано 12,3 млрд грн на дрони, засоби РЕБ, транспорт для мобільних груп.

За словами Умєрова, паралельно Міністерство оборони удосконалює саму систему закупівель.

«Наша мета – максимальна прозорість і максимальна ефективність: щоб військо отримувало найкраще; виробники мали чіткі, передбачувані умови для розвитку. Працюємо, щоб українська армія була сильною, сучасною і технологічною», – зазначив Рустем Умєров.

Нагадаємо, Держоператор тилу оштрафував постачальників продуктів для ЗСУ на 6 млн грн. Першими товарами, які підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний.

«У I кварталі 2025 року ДОТ законтрактував харчування військовослужбовців на 21,4 млрд грн. Це суттєвий ресурс, і ми не маємо права допустити, щоб жодна гривня була витрачена на неякісну продукцію для ЗСУ. Контроль якості та прозорість постачання – це питання не лише відповідального використання державних коштів, а й безпеки та довіри з боку наших військових. Саме тому оперативно реагуємо на порушення. Ми послідовно формуємо нову культуру відповідальності серед постачальників», – наголосив директор Департаменту політики у сфері закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

 


 

 

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Теги: Міноборони держзакупівлі армія

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