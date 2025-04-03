Україна подолала нестачу солдатів на фронті – генерал НАТО
Зниження мобілізаційного віку допомогло Україні забезпечити фронт достатньою кількістю людей
Україні вдалося розв'язати проблему нестачі солдатів на полі бою. Зокрема, цьому сприяло зниження мобілізаційного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі, пише Reuters.
Каволі також підкреслив, що будь-яке припинення надання Сполученими Штатами зброї та розвідувальних даних Україні буде надзвичайно шкідливим для її військових зусиль, попри на спроби Києва диверсифікувати постачальників зброї.
Як відомо, у лютому президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року.
Нагадаємо, з початку відкриття першого центру рекрутингу української армії у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БпЛА. 16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони, вирішили обрати саме цей напрямок.
Як повідомлялося, понад 8 тис. українців, які раніше відбували покарання, добровільно поповнили лави Збройних сил.
До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу росіян у віці від 18 до 30 років. Призов відбуватиметься з 1 квітня по 15 червня та має на меті поповнити армію РФ на 160 тис. осіб.
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