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Україна подолала нестачу солдатів на фронті – генерал НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна подолала нестачу солдатів на фронті – генерал НАТО
Крістофер Каволі є командувачем військами НАТО у Європі
фото: AP

Зниження мобілізаційного віку допомогло Україні забезпечити фронт достатньою кількістю людей

Україні вдалося розв'язати проблему нестачі солдатів на полі бою. Зокрема, цьому сприяло зниження мобілізаційного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі, пише Reuters.

Каволі також підкреслив, що будь-яке припинення надання Сполученими Штатами зброї та розвідувальних даних Україні буде надзвичайно шкідливим для її військових зусиль, попри на спроби Києва диверсифікувати постачальників зброї.

Як відомо, у лютому президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року.

Нагадаємо, з початку відкриття першого центру рекрутингу української армії у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БпЛА. 16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони, вирішили обрати саме цей напрямок.

Як повідомлялося, понад 8 тис. українців, які раніше відбували покарання, добровільно поповнили лави Збройних сил.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу росіян у віці від 18 до 30 років. Призов відбуватиметься з 1 квітня по 15 червня та має на меті поповнити армію РФ на 160 тис. осіб.

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Теги: мобілізація

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