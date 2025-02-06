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Українці зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання в Чехії: за яких умов

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Українці зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання в Чехії: за яких умов
Українські біженці, які проживають у Чехії, зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання
фото: depositphotos.com

У Чехії продовжено термін захисту для біженців з України

Президент Чехії Петр Павел у четвер підписав зміни до закону, що розширюють захист українських біженців. Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Згідно з новими положеннями, українці, які перебувають у Чехії понад два роки, зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання, якщо мають житло, економічно незалежні та не користуються пільгами для біженців. Для дітей обов’язковою умовою буде навчання у чеській школі.

Зміни, зокрема, передбачають продовження терміну захисту для біженців з України, а також встановлюють суворіші вимоги для росіян, які прагнуть отримати чеське громадянство.

Також, зміни вводять кримінальну відповідальність за несанкціоновану діяльність на користь іноземної держави (покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років у мирний час та до 15 років під час війни). Крім того, росіяни, які бажають отримати чеське громадянство, повинні будуть відмовитись від російського громадянства та надати відповідні підтвердження. Однак закон допускає винятки для шукачів притулку.

Нагадаємо, Нідерланди хочуть дозволити довгострокове перебування українцям, які працюють в країні, платять податки і таким чином «роблять максимальний внесок». 

Також Велика Британія відновила програму, яка полегшує візові правила для українських дітей для в'їзду в країну. Про це повідомило британське міністерство житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування.

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Теги: Чехія біженці Україна українці громадянство росія росіяни Петр Павел президент

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