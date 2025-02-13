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Кому з добровольців віком 18-24 роки можуть відмовити в підписанні контракту? Відповідь Міноборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Кому з добровольців віком 18-24 роки можуть відмовити в підписанні контракту? Відповідь Міноборони
Представники бригад передусім відбиратимуть тих добровольців, які зможуть виконувати задачі, передбачені штатними посадами
фото: Міноборони України

Молоді добровольці зможуть позачергово проходити ВЛК у самостійно обраних медзакладах

Українці віком від 18 до 24 років можуть проходити службу в ЗСУ за контрактом, але через проблеми зі здоров'ям добровольцям можуть відмовляти у його підписанні. Про це в етері «Радіо Свобода» розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

За словами посадовця, представники бригад передусім відбиратимуть тих, хто може виконувати задачі, які передбачені штатними посадами.

«Це залежить від тих представників бригад, які будуть цю рекрутингову частину виконувати. Ясна річ, що якщо буде якась неадекватна людина, скажімо так, з розхитаною психікою, то вона може бути небезпечною в підрозділі. І навряд чи їй дадуть можливість підписати контракт. Будуть підбирати, так би мовити, команду під себе», – пояснив Лазуткін.

Він додав, що добровольці зможуть позачергово проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) у самостійно обраних медзакладах.

«Позачергово можуть проходити люди ВЛК. В постанові прописані ці моменти, і проблем там з чергами, з якимись нюансами не буде. Людина, яка готова психологічно долучитися до війська, проходить зазвичай ВЛК доволі швидко, якщо в неї там немає дійсно серйозних проблем зі здоровʼям», – пояснив речник.

Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Відомство назвало бригади, у яких можна пройти службу, а також доступні бойові посади.

До слова, у застосунку «Резерв+» тепер можна подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ. 

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Теги: контрактна армія ЗСУ Міноборони військові добровольці

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