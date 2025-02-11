Спад на ринку вживаних авто: які моделі купували найчастіше

Середній вік імпортованих авто з пробігом в Україні становить 10 років

Ринок вживаних автомобілів в Україні почав 2025 рік із падіння. За січень першу реєстрацію пройшли 14 тис. авто з пробігом, що на 16% менше, аніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

На вживаний авторинок України вплинула хакерська атака РФ на держреєстри – це стало однією з причин падіння. Середній вік завезених авто з пробігом у січні склав 10 років.

Майже половина зареєстрованих у січні авто з пробігом (46,6%) оснащені бензиновими двигунами. Частка дизельних автомобілів становить 24,4%, електрокарів – 20,5%, гібридів – 4,5%, а авто з ГБО – 4%.

Як і раніше, українці найчастіше обирають вживані Volkswagen, Skoda та Renault. Найпопулярніше авто з пробігом в Україні незмінне – це Volkswagen Golf. Примітно, що до топ-10 потрапили одразу три електромобілі.

Найпопулярніші вживані авто в Україні за січень 2025 року: