Спад на ринку вживаних авто: які моделі купували найчастіше
Середній вік імпортованих авто з пробігом в Україні становить 10 років
Ринок вживаних автомобілів в Україні почав 2025 рік із падіння. За січень першу реєстрацію пройшли 14 тис. авто з пробігом, що на 16% менше, аніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
На вживаний авторинок України вплинула хакерська атака РФ на держреєстри – це стало однією з причин падіння. Середній вік завезених авто з пробігом у січні склав 10 років.
Майже половина зареєстрованих у січні авто з пробігом (46,6%) оснащені бензиновими двигунами. Частка дизельних автомобілів становить 24,4%, електрокарів – 20,5%, гібридів – 4,5%, а авто з ГБО – 4%.
Як і раніше, українці найчастіше обирають вживані Volkswagen, Skoda та Renault. Найпопулярніше авто з пробігом в Україні незмінне – це Volkswagen Golf. Примітно, що до топ-10 потрапили одразу три електромобілі.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за січень 2025 року:
- Volkswagen Golf – 714 зареєстрованих авто.
- Skoda Octavia – 543 од.
- Renault Megane – 527 од.
- Volkswagen Tiguan – 407 од.
- Audi Q5 – 395 од.
- Volkswagen Passat – 359 од.
- Nissan Leaf – 355 од.
- Tesla Model Y – 341 од.
- Nissan Rogue – 322 од.
- Tesla Model 3 – 312 од.
Коментарі — 0