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Майже половина користувачів «Дії»: стало відомо, скільки українців подалися на «тисячу Зеленського»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Майже половина користувачів «Дії»: стало відомо, скільки українців подалися на «тисячу Зеленського»
Загалом на допомогу в «Дії» подались 10 млн українців
фото з відкритих джерел

З 1 грудня 2024 року можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії»

Програма «Зимова єПідтримка» триває вже півтора місяця. На отримання коштів вже подалися в «Дії» майже половина користувачів застосунку. Про це повідомляє «Дія».

«За півтора місяця на «Зимову єПідтримку» подалася майже половина всіх користувачів «Дії». Виплати на дітей оформили майже 2,5 млн українців», – йдеться у повідомленні.

Загалом на допомогу в «Дії» подались 10 млн українців. При цьому 14% заяв від внутрішніх переселенців. Примітно, що 68% від усіх заяв подали жінки.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2024 року можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

З 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Тим, хто оформив заявки 1-3 грудня гроші вже виплатили.

Майже 860 млн грн люди витратили на оплату комунальних послуг, 239 млн грн – на інтернет і телекомунікаційні послуги. Близько 55 млн українці перерахували на благодійність, зокрема на потреби ЗСУ.

До слова, понад 11 млн українців подали заявки на виплату 1 тис. грн за програмою «Зимова єПідтримка».

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Теги: гроші українці Дія соцвиплати застосунок

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