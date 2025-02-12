«Контракт 18-24»: у яких бригадах можуть служити молоді добровольці

У переліку є 92 окрема штурмова бригада імені Івана Сірка, яка відстояла Харків на початку повномасштабного вторгнення

Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. В яких бригадах можна пройти службу, повідомила пресслужба відомства.

У Міноборони зазначають, що проєкт відкриє для добровольців віком 18-24 роки «нові можливості»: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких «не дає жодна цивільна професія».

Список бригад

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – це підрозділ, загартований у найзапекліших боях. Вони звільняли Маріуполь у 2014 році, тримали оборону Авдіївської «промки», воювали на Світлодарській дузі, не пустили ворога до Києва у 2022-му, обороняли Бахмут та більше двох років тримали Вугледар;

95 окрема десантно-штурмова бригада – військові цієї бригади на фронті з 2014 року, вони обороняли Донецький аеропорт, брали участь у битві за Слов’янськ, стримували ворога в Серебрянському лісі, біля Куп’янська, у Тернах, Торецьку, а тепер знищують ворога на його території – у Курській області;

38 окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ – «Цербери» відзначилися в численних бойових операціях, серед яких: звільнення Урожайного, бої на лівому березі Дніпра (район Кринок) та оборона Покровська;

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу – стоїть на захисті України з 2014 року. Військові бригади тримали Волноваху, Красногорівку та Мар’їнку, вистояли у повному оточенні на Миколаївщині, першими увійшли до звільненого Херсона у листопаді 2022 року, а зараз нищать ворога на Торецькому напрямку;

10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» – їхня історія почалася з жовтня 2015 року. Захисники з цієї бригади обороняли Бахмут, брали участь у боях в районі Спірного, Веселого, Миколаївки, звільнили Новоолександрівку та Катеринівку, героїчна оборона Мар’їнки, Красногорівки, Попасної, Нью-Йорка, Торецька. Крім того, вони звільнили 16 населених пунктів на Київщині та 4 на Харківщині;

92 окрема штурмова бригада імені Івана Сірка – це елітний ударний підрозділ, що завжди на передовій. Вони тримають оборону з перших днів війни. Військові бригади відстояли Харків, звільнили стратегічні населені пункти Харківщини, нищили окупантів на Донеччині під Бахмутом та на Луганщині у Новоселівському. Зараз «палять» війська РФ на Курщині.

На проєкт «Контракт 18-24», який представили в Міністерстві оборони, відреагували діючі військові. «Главком» розповість як.

Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, як виплачуватимуть гроші добровольцям від 18 до 24 років.

За його словами, сума буде виплачуватися трьома частинами. Під час підписання контракту – 200 тис. грн, другу частину, а саме 300 тис. грн, можна отримати протягом 5 робочих днів після проходження базової військової підготовки. Лазуткін сказав, що останні 500 тис. грн виплачуватимуть у день виключення зі списків особового складу по завершенні контракту.