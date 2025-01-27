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Суд обрав запобіжний захід чоловіку нардепки Кормишкіної

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд обрав запобіжний захід чоловіку нардепки Кормишкіної
Юрій Кормишкін (по центру) під час судового засідання
скріншот з відео

Бізнесмен отримав дві підозри, які стосувалися справи його дружини

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн до бізнесмена Юрія Кормишкіна. Він є підозрюваним у справі дружини, народної депутатки Ірини Кормишкіної про незаконне збагачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Згідно з рішенням суду, підприємець зобов'язаний:

  • не відлучатися з Одеської та Миколаївської областей;
  • не спілкуватись з низкою осіб;
  • повідомляти про зміну місць проживання та роботи.

Нагадаємо, бізнесмен Юрій Кормишкін, якому належить агрохолдинг «Південна аграрно-експортна компанія», отримав дві підозри. Обидві підозри стосуються справи його дружини, народної депутатки Ірини Кормишкіної. Її НАБУ підозрює в незаконному збагаченні на 20 млн грн і недостовірному декларуванні.

Як повідомляв «Главком», 23 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд передав підозрювану в незаконному збагаченні народну депутатку Ірину Кормишкіну на поруки. Поручителями виступили голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Натомість прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив призначити заставу у розмірі 20 млн грн, але Феміда відмовила.

Слідство підозрює нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період. Зокрема, обраниця двічі задекларувала подарунок у грошовій формі (5,3 млн грн у вересні 2021 року і 14,3 млн грн у січні 2022 року) від нині покійного батька Валерія Суріна.

Крім цього, у вересні 2021 року нардепка вказала у декларації подарунок від батька – брендовий годинник Zenith Defy Midnight вартістю 310 тис. грн.

Разом із тим, правоохоронці вважають, що покійний батько нардепки не мав подібних заощаджень, щоб обдаровувати доньку. У матеріалах справи наведено відомості з податкової та Пенсійного фонду, згідно з якими офіційні доходи Валерія Суріна за життя склали 1,07 млн грн.

Також слідство допитало дружину Валерія Суріна (матір Ірини Кормишкіної), яка заявила: коштів у розмірі декількох мільйонів гривень, ані у неї, ані у її чоловіка не було. Жінка додала: Ірина Кормишкіна зверталася до нині покійного батька і казала, що у своїй декларації заявить про отримання від нього годинника та коштів на загальну суму $200 тис. На що Валерій Сурін відповів категоричною відмовою.

Додамо, що 46-річна Ірина Кормишкіна народилася у Миколаєві. На позачергових виборах до Верховної ради у 2019 році була обрана народним депутатом від партії «Слуга народу».

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Теги: депутат суд бізнесмен

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