Чоловік нардепки Кормишкіної отримав підозру

Парламентарка Ірина Кормишкіна підозрюється у незаконному збагаченні

Бізнесмен Юрій Кормишкін, якому належить агрохолдинг «Південна аграрно-експортна компанія», отримав дві підозри. Про це він написав у Facebook.

Обидві підозри стосуються справи його дружини, народної депутатки Ірини Кормишкіної. Її НАБУ підозрює в незаконному збагаченні на 20 млн грн і недостовірному декларуванні.

«Сьогодні мені вручили підозру за «легалізацію» коштів, подарованих моїй дружині батьком, які вона вказала у своїй декларації. При тому, що між нами було укладено договір позики», – повідомив бізнесмен.

Другу підозру Кормишкін отримав за начебто неправильно задеклароване місце проживання.

«На моїх підприємствах і на мені особисто зареєстровано десятки об'єктів нерухомості, деякі з них зараз на окупованій території, деякі пошкоджені ракетними ударами, деякі передані для потреб ЗСУ та в інші органи. Так от, мене звинувачують у тому, що в одному з цих об'єктів пеленгувався мій телефон. Так, це єдиний «доказ», – каже він.

За словами бізнесмена, найближчими днями йому буде обрано запобіжний захід. Детективи вимагають заставу та заборону на виїзд на лікування та реабілітацію за кордон.

Як повідомляв «Главком», 23 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд передав підозрювану в незаконному збагаченні народну депутатку Ірину Кормишкіну на поруки. Поручителями виступили голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Натомість прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив призначити заставу у розмірі 20 млн грн, але Феміда відмовила.

Слідство підозрює нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період. Зокрема, обраниця двічі задекларувала подарунок у грошовій формі (5,3 млн грн у вересні 2021 року і 14,3 млн грн у січні 2022 року) від нині покійного батька Валерія Суріна.

Крім цього, у вересні 2021 року нардепка вказала у декларації подарунок від батька – брендовий годинник Zenith Defy Midnight вартістю 310 тис. грн.

Разом із тим, правоохоронці вважають, що покійний батько нардепки не мав подібних заощаджень, щоб обдаровувати доньку. У матеріалах справи наведено відомості з податкової та Пенсійного фонду, згідно з яких офіційні доходи Валерія Суріна за життя склали 1,07 млн грн.

Також слідство допитало дружину Валерія Суріна (матір Ірини Кормишкіної), яка заявила: коштів у розмірі декількох мільйонів гривень, ані у неї, ані у її чоловіка не було. Жінка додала: Ірина Кормишкіна зверталася до нині покійного батька і казала, що у своїй декларації заявить про отримання від нього годинника та коштів на загальну суму $200 тис. На що Валерій Сурін відповів категоричною відмовою.

Додамо, що 46-річна Ірина Кормишкіна народилася у Миколаєві. На позачергових виборах до Верховної ради у 2019 році була обрана народним депутатом від партії «Слуга народу».