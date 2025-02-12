Чоловіки віком 18-24 роки тепер можуть податися на контракт із ЗСУ через «Резерв+»

Оновлення вже доступно для iOS та Android

Вийшла оновлена версія застосунку Резерв+

У застосунку «Резерв+» тепер можна подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ. Про це повідомило Міноборони України.

«Тепер тут є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони «Контракт 18-24» в один клік.», – йдеться у повідомленні.

Ви зможете знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання «Контракту 18-24». Оновлення вже доступно для iOS та Android.

Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Відомство назвало бригади, у яких можна пройти службу.

У Міноборони зазначають, що проєкт відкриє для добровольців віком 18-24 роки «нові можливості»: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких «не дає жодна цивільна професія».

«Главком» розповів, як на проєкт «Контракт 18-24», який представили в Міністерстві оборони, відреагували діючі військові.

В Україні добровольці віком від 18 до 24 років будуть отримувати 1 млн грн допомоги. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону пояснив, як виплачуватимуть гроші.