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Нардеп Ар’єв придбав нове авто. Яку марку обрав депутат (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Нардеп Ар’єв придбав нове авто. Яку марку обрав депутат (фото)
Авто Ар'євим було придбано у ТОВ «Гранд Мотор» 20 жовтня поточного року
колаж: glavcom.ua

Нардеп від «Європейської солідарності» придбав нове авто за 1,6 млн грн

Народний депутат Володимир Ар’єв, член франції «Європейська солідарність» буквально днями став власником нового автомобілі «Тайота», про що свідчать зміни в його декораціях про доходи. 

Зокрема, Ар’єв задекларував право власності на Toyota Rav-4 Hybrid 2024 року, вартістю 1 645 100 грн. 

Вказано, що авто було придбано у ТОВ «Гранд Мотор» 20 жовтня поточного року. 

Фрагмент оновленої декларації Володимира Ар'єва
Фрагмент оновленої декларації Володимира Ар'єва
фото: скриншот декларації

Нагадаємо, що у квітні депутат від партії Петра Порошенка Володимир Ар’єв продавав золото. За даними з декларації всього він тоді продав злитків на суму у 1 млн гривень. 

І пізніше стало відомо, що 1 млн грн у нього позичила його донька Ярина Ар'єва аби виплатити компенсацію постраждалій у ДТП жінці. 

Ярина Ар'єва понад два роки тому, за версією слідства, вчинила ДТП перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння. Внаслідок цього ДТП постраждала жінка-пішохід, що зазнала тяжких тілесних ушкоджень. Судовий розгляд справи доньки депутата розпочався лише у вересні поточного року.

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Теги: Європейська солідарність депутат автомобіль Україна

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