Нардеп Ар’єв придбав нове авто. Яку марку обрав депутат (фото)

Авто Ар'євим було придбано у ТОВ «Гранд Мотор» 20 жовтня поточного року

Нардеп від «Європейської солідарності» придбав нове авто за 1,6 млн грн

Народний депутат Володимир Ар’єв, член франції «Європейська солідарність» буквально днями став власником нового автомобілі «Тайота», про що свідчать зміни в його декораціях про доходи.

Зокрема, Ар’єв задекларував право власності на Toyota Rav-4 Hybrid 2024 року, вартістю 1 645 100 грн.

Вказано, що авто було придбано у ТОВ «Гранд Мотор» 20 жовтня поточного року.

Фрагмент оновленої декларації Володимира Ар'єва фото: скриншот декларації

Нагадаємо, що у квітні депутат від партії Петра Порошенка Володимир Ар’єв продавав золото. За даними з декларації всього він тоді продав злитків на суму у 1 млн гривень.

І пізніше стало відомо, що 1 млн грн у нього позичила його донька Ярина Ар'єва аби виплатити компенсацію постраждалій у ДТП жінці.

Ярина Ар'єва понад два роки тому, за версією слідства, вчинила ДТП перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння. Внаслідок цього ДТП постраждала жінка-пішохід, що зазнала тяжких тілесних ушкоджень. Судовий розгляд справи доньки депутата розпочався лише у вересні поточного року.