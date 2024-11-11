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У Росії погрожують кримінальною відповідальністю покупцям української комп'ютерної гри

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У Росії погрожують кримінальною відповідальністю покупцям української комп'ютерної гри
Розробники гри GSC Game World активно донатять на підтримку ЗСУ

Реліз гри S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl заплановано на 20 листопада

Перший заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін повідомив пропагандистському виданню Daily Storm, що українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl можуть заборонити в РФ.

«Я вважаю, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl має всі шанси виявитися офіційно забороненою на території Росії. Не думаю, правда, що це відбудеться на підставі лише того факту, що розробники відеоігри підтримують ЗСУ. Але не виключаю, що якщо після її виходу в ігровому контенті виявиться протиправна інформація (екстремізм, виправдання тероризму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі тощо), буде вжито найсуворіших заходів», – сказав Горєлкін.

Депутат додав, що якщо у грі знайдуть заборонену інформацію, то в цьому випадку відповідальність може чекати і на тих, кого визнають причетними до поширення цієї інформації.

При цьому адвокат і правозахисник Михайло Мушаїлов заявив, що кримінальна відповідальність може чекати навіть на покупців гри.

«Якщо особа належним чином повідомлена з відкритих джерел, що кошти з придбання гри підуть на потреби Збройних сил України, то боюсь, що покупцями можуть зацікавитись силові відомства.

Ваша непоінформованість буде розбиватися в пух і прах об результати контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. З них, цілком можливо, слідуватиме, що ви все знали, розуміли, з кимось обговорювали, знайдеться кілька секретних свідків – і все, ви приїхали. Я б порекомендував змінити свої уподобання в іграх, щоб не змінити уподобання в місцях перебування», – сказав Мушаїлов.

Розробники гри GSC Game World активно донатять на підтримку ЗСУ.

Реліз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl заплановано на 20 листопада.

Джерело
Теги: кіберспорт росія війна пропаганда

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