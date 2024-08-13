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Розробники розкрили нові деталі гри Stalker2 (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Розробники розкрили нові деталі гри Stalker2 (відео)
«Stalker2: Серце Чорнобиля» вийде 20 листопада 2024 року
фото з відкритих джерел

На презентації розробники розповіли, як влаштований світ гри

Українська компанія-розробник комп'ютерних ігор GSC Game World провела 30-хвилинну презентацію гри Stalker2, розкривши нові подробиці. Трансляція відбулася на офіційному Twitch-каналі Xbox, де розробники розповіли, як влаштований світ гри, продемонстрували битви з мутантами та показали, як створювалися сюжетні сцени.

Розробники заявили, що гру важко порівнювати з іншими. У грі буде величезний відкритий світ, що складається з 20 регіонів. Кожен із них зі своїми особливостями – унікальною архітектурою, мешканцями, аномаліями та природою.

У більшості локацій є реальні прототипи. Як і в попередніх іграх серії це ділянки Чорнобильської зони відчуження, водночас деякі з них будуть відтворені в грі з максимальною точністю. Розробники стверджують, що за одне проходження побачити весь контент не вийде, а історія та доступні завдання змінюватимуться залежно від виборів, зроблених гравцем.

Під час презентації показали проходження місії на болотах. Гравці побачили, як головний герой використовує різноманітні предмети, включно з їжею, та кидає болти для виявлення аномалій. Також продемонстрували бої з псевдособаками, які нападають зграями.

Арсенал гри охоплює 35 видів зброї, кожну з яких можна модифікувати. Це дасть змогу гравцям налаштовувати зброю під свій стиль гри. Розробники підкреслили, що відчуття від використання зброї може суттєво змінюватися залежно від обраних модифікацій.

GSC Game World відмовилися від традиційної системи підвищення рівнів персонажа. Натомість гравець сам набуватиме досвіду та вмінь протягом гри, коли вчитиметься реагувати на небезпеки Зони.

Наприкінці презентації розробники продемонстрували процес створення кат-сцен та розповіли, що у грі буде близько трьох годин сюжетних епізодів.

Нагадаємо, «Stalker2: Серце Чорнобиля» вийде 20 листопада 2024 року на ПК, Xbox Series X та Series S.

Раніше повідомлялося, що українська компанія-розробник комп'ютерних ігор GSC Game World оголосила фінальну дату релізу Stalker2.

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Теги: відео розробка

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