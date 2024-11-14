Екснардеп-зрадник Деркач увійшов до оборонного комітету Ради Федерацій РФ

Дані про нову посаду Деркача опубліковані на сайті верхньої палати Федеральних Зборів Російської Федерації

Колишній народний депутат Верховної Ради Андрій Деркач, якого звинувачують в державній зраді, увійшов до комітету безпеки й оборони Ради Федерацій Росії. Про це повідомив рух «Чесно».

Дані про нову посаду Деркача опубліковані на сайті верхньої палати Федеральних Зборів Російської Федерації.

Дані про нову посаду Деркача опубліковані на сайті верхньої палати Федеральних зборів Російської Федерації скриншот з сайту верхньої палати Федеральних зборів Російської Федерації

Термін повноважень Деркача становитиме п'ять років.

Рух «Чесно» повідомив, що Андрій Деркач увійшов до комітету безпеки і оборони Ради Федерацій РФ скриншот повідомлення руху «Чесно»

Нагадаємо, у вересні Андрій Деркач став сенатором, який представляє виконавчу владу Астраханської області.

Андрій Деркач – син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача, став народним депутатом у 1998 році, обраним до Верховної Ради (ВР) III скликання. У 2002 році знову був обраний до ВР IV скликання, цього разу як член блоку «За єдину Україну!», який очолював Володимир Литвин. Андрій одружений з доцентом Тетяною Тереховою, а одна з їхніх трьох доньок вийшла заміж за сина ексголову ВР Володимира Литвина.

До слова, у 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тисяч від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

У 2019 році Деркача обрали народним депутатом 9 скликання по 159 округу (Сумська область) як безпартійного самовисуванця.