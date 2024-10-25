Одного з навідників ракет на село Гроза Харківської області засуджено до 15 років

Разом із військовими РФ колаборант чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим жителям, і навіть вилучав у них автомобілі

З перших днів березня 2022 року фігурант почав працювати в окупаційному псевдоправоохоронному органі

Колишнього поліцейського, який перейшов на бік Росії під час окупації Харківської області, а також підозрюють у наведенні ракет «Іскандер» на село Гроза, заочно засуджено до 15 років ув’язнення. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними прокуратури, суд визнав винним колишнього поліцейського у державній зраді. Йому призначено покарання у виді 15 років увʼязнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави у правоохоронних органах, строком на 3 роки.

Відомо, що засуджений під час окупації Чкаловської селищної територіальної громади працював у поліції і добровільно співпрацював з росіянами. Окупанти видали йому вогнепальну зброю та автівку із позначкою Z.

Крім того, фігурант показав російським військовим місця для найкращого тактичного і стратегічного розташування ворожої артилерії та іншої техніки на території району з метою недопущення наступу українських військових. Він навіть чергував з російськими військовими та бойовиками «Л/ДНР» на блокпостах, а у вільні дні привозив окупантам продукти харчування, воду та цигарки.

У липні 2022 року фігуранта призначили «начальником відділу карного розшуку» у псевдооправоохороному органі окупантів у селищі Шевченкове Куп’янського району. «Очільник» контролював діяльність відділу, затримував місцевих мешканців та особисто допитував їх. І так само продовжив чергувати на блокпостах.

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом м. Полтави. Триває строк на апеляційне оскарження. З лав Національної поліції України зрадника звільнено.

Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя на території РФ, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

До слова, Служба безпеки «по гарячих слідах» встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.