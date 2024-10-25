Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Одного з навідників ракет на село Гроза Харківської області засуджено до 15 років

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Одного з навідників ракет на село Гроза Харківської області засуджено до 15 років
Разом із військовими РФ колаборант чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим жителям, і навіть вилучав у них автомобілі
фото: ssu.gov.ua/СБУ

З перших днів березня 2022 року фігурант почав працювати в окупаційному псевдоправоохоронному органі

Колишнього поліцейського, який перейшов на бік Росії під час окупації Харківської області, а також підозрюють у наведенні ракет «Іскандер» на село Гроза, заочно засуджено до 15 років ув’язнення. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними прокуратури, суд визнав винним колишнього поліцейського у державній зраді. Йому призначено покарання у виді 15 років увʼязнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави у правоохоронних органах, строком на 3 роки.

Відомо, що засуджений під час окупації Чкаловської селищної територіальної громади працював у поліції і добровільно співпрацював з росіянами. Окупанти видали йому вогнепальну зброю та автівку із позначкою Z.

Крім того, фігурант показав російським військовим місця для найкращого тактичного і стратегічного розташування ворожої артилерії та іншої техніки на території району з метою недопущення наступу українських військових. Він навіть чергував з російськими військовими та бойовиками «Л/ДНР» на блокпостах, а у вільні дні привозив окупантам продукти харчування, воду та цигарки.

У липні 2022 року фігуранта призначили «начальником відділу карного розшуку» у псевдооправоохороному органі окупантів у селищі Шевченкове Куп’янського району. «Очільник» контролював діяльність відділу, затримував місцевих мешканців та особисто допитував їх. І так само продовжив чергувати на блокпостах. 

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом м. Полтави. Триває строк на апеляційне оскарження. З лав Національної поліції України зрадника звільнено. 

Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя на території РФ, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються. 

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

До слова, Служба безпеки «по гарячих слідах» встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Читайте також:

Теги: окупанти продукти військові правосуддя вирок харчування гроза росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни транслюють свою пропаганду у Європі. Чому Україна мовчить?
Росіяни транслюють свою пропаганду у Європі. Чому Україна мовчить?
16 жовтня, 12:32
Ворог атакує на багатьох ділянках фронту
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2024 року
28 вересня, 00:00
Суд може також зобов'язати Дуду опублікувати вибачення у ЗМІ
Дуда постане перед судом через невдале висловлювання про поляків
29 вересня, 17:33
Підрядник отримав авансовий платіж (30% від повної вартості проєкта), за які повинен придбати матеріали для будівництва цвинтаря
Скандальна фірма отримала перші кошти на будівництво військового цвинтаря під Києвом
30 вересня, 12:29
Подоляк відповів на риторику про можливий мир з РФ
Подоляк заявив, що ніяких «дивних мирних планів» не передбачається
8 жовтня, 05:12
Шмигаль вручив Буданову відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками
Буданов отримав подарунок від прем’єра Шмигаля
6 жовтня, 09:45
76% росіян підтримують дії російських окупантів в Україні
Скільки росіян вважають, що війна в Україні просувається успішно: дані опитування
10 жовтня, 15:36
Олександр Литвиненко розповів, що Україна очікує масованих російських ударів
Коли очікувати масованих російських ударів по українській енергетиці: деталі від РНБО
15 жовтня, 14:27
Нацрада звернулась до ЗМІ
Нацрада закликала журналістів корректно та правильно виствітлювати діяльність ТЦК та мобілізацію
16 жовтня, 02:34

Кримінал

Одного з навідників ракет на село Гроза Харківської області засуджено до 15 років
Одного з навідників ракет на село Гроза Харківської області засуджено до 15 років
У податковій викрито посадовців із фіктивною інвалідністю
У податковій викрито посадовців із фіктивною інвалідністю
Повне ліжко доларів у голови МСЕК. Директор НАБУ озвучив, хто має понести покарання
Повне ліжко доларів у голови МСЕК. Директор НАБУ озвучив, хто має понести покарання
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
У Львові викрито лікарку, яка вимагала в пацієнта $3 тис. за призначення інвалідності
У Львові викрито лікарку, яка вимагала в пацієнта $3 тис. за призначення інвалідності
У викритої на незаконному збагаченні голови МСЕК Миколаївщини син та чоловік – громадяни Росії
У викритої на незаконному збагаченні голови МСЕК Миколаївщини син та чоловік – громадяни Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Одна з областей посилює мобілізацію
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
20K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Переполох у партії Порошенка. «Європейська солідарність» може втратити державне фінансування

Новини

Завершення ратифікації Римського статуту та тисяча кожному українцю від президента. Головне за 25 жовтня
Сьогодні, 21:09
Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua