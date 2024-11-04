Дві бригади закликали повернутися військових, які самовільно залишили частини

У зверненнях наголошується на готовності надати підтримку на всіх етапах повернення

53-тя та 47-ма окремі механізовані бригади ЗСУ закликали військовослужбовців, які самовільно залишили частини, повернутися до служби. Про це стало відомо із заяв 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 47 окремої механізованої бригади.

У зверненнях наголошується на готовності надати підтримку на всіх етапах повернення.

«Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень», – йдеться в заяві 53 бригади.

47-ма бригада також звернулася до військових, зазначивши, що розуміє різні причини самовільного залишення частин, і запевнила у готовності допомогти з консультаціями та супроводом при поверненні.

«Хтось втомився та скучив за рідним, інші – не знайшли місця в своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль – надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе», – зазначили у 47-й бригаді.

Нагадаємо, у Івано-Франківську суд звільнив військового від покарання та повернув його на службу.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.