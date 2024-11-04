Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дві бригади закликали повернутися військових, які самовільно залишили частини

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дві бригади закликали повернутися військових, які самовільно залишили частини
47-ма бригада звернулася до військових, зазначивши, що розуміє різні причини самовільного залишення частин
фото з відкритих джерел

У зверненнях наголошується на готовності надати підтримку на всіх етапах повернення

53-тя та 47-ма окремі механізовані бригади ЗСУ закликали військовослужбовців, які самовільно залишили частини, повернутися до служби. Про це стало відомо із заяв 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 47 окремої механізованої бригади.

У зверненнях наголошується на готовності надати підтримку на всіх етапах повернення.

«Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень», – йдеться в заяві 53 бригади.

47-ма бригада також звернулася до військових, зазначивши, що розуміє різні причини самовільного залишення частин, і запевнила у готовності допомогти з консультаціями та супроводом при поверненні.

«Хтось втомився та скучив за рідним, інші – не знайшли місця в своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль – надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе», – зазначили у 47-й бригаді.

Нагадаємо, у Івано-Франківську суд звільнив військового від покарання та повернув його на службу.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

Читайте також:

Теги: військові майно чоловік держава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бідова українська книжка
Бідова українська книжка
2 листопада, 21:02
Пам'ятка архітектури «Резиденція митрополитів Буковини і Далмації» — занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО
Старовинний центр Буковини. Чернівці відзначають День міста
5 жовтня, 08:00
США передасть Лівану гумдопомогу
США надають Лівану гуманітарну допомогу на суму $157 млн
5 жовтня, 11:52
Словаччина направила озброєння Україні
Україна отримала боєприпаси на які «скинулись» 70 тис. словаків
8 жовтня, 02:19
Внаслідок незаконних дій обвинувачених окремі підрозділи ЗСУ не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму майже 2 млрд грн
Розтрата 2 млрд грн на закупівлях бронежилетів: експосадовці Міноборони постануть перед судом
17 жовтня, 20:25
Росіяни на Курщині використовують багато дронів
Росіяни використовують на Курщині потужні дрони, які важко збивати – DeepState
16 жовтня, 05:17
За словами генерального директора Халука Байрактара, завод вже готовий на 80%
Стало відомо, коли в Україні почне роботу завод з виробництва Bayraktar
24 жовтня, 19:49
РФ в ООН заперечила присутність північнокорейських військ на своїй території
Посол Росії в ООН заявив, що війська КНДР в РФ це «дезінформація»
31 жовтня, 02:25
Війська КНДР зіткнуться в Україні з багатьма проблемами
Британська розвідка повідомила, з якими труднощами зіткнуться війська КНДР в Україні
1 листопада, 22:48

Події в Україні

Дві бригади закликали повернутися військових, які самовільно залишили частини
Дві бригади закликали повернутися військових, які самовільно залишили частини
Скандальне ДТП за участю доньки депутата Ар'єва. У підозрюваної сьогодні спливли терміни домашнього арешту
Скандальне ДТП за участю доньки депутата Ар'єва. У підозрюваної сьогодні спливли терміни домашнього арешту
Глава МЗС Німеччини прибула до Києва (фото)
Глава МЗС Німеччини прибула до Києва (фото)
Росіяни минулої доби поранили чотирьох жителів Херсонщини
Росіяни минулої доби поранили чотирьох жителів Херсонщини
Унаслідок масованої атаки на Харків та передмістя постраждали 15 людей: фото, відео
Унаслідок масованої атаки на Харків та передмістя постраждали 15 людей: фото, відео
ЗСУ мають успіхи в одному з населених пунктів Донеччини: мапи DeepState
ЗСУ мають успіхи в одному з населених пунктів Донеччини: мапи DeepState

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
45K
В одному з українських міст випав перший сніг
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
15K
47-річний український співак зізнався, що живе з мамою
15K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua