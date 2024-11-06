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6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свято та традиції 6 листопада
Фото: glavcom.ua

В цей день не варто виносити з дому сміття

6 листопада, Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів, а також День визволення Києва від нацистів. Віряни вшановують пам'ять святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського.

Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів

Цей день підкреслює важливість захисту навколишнього середовища навіть у найбільш важкі часи, коли воєнні дії можуть призвести до серйозних екологічних зрушень. Він був заснований 2001 року Організацією Об'єднаних Націй (ООН) для підвищення обізнаності про вплив війни на навколишнє середовище та підтримки міжнародних зусиль для запобігання цим наслідкам. Він також спрямований на підтримку мирних ініціатив, які сприяють відновленню та захисту природних ресурсів у зонах конфліктів.

День визволення Києва

6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Це святковий день, який відзначає звільнення Києва від нацистських окупантів 1943 року під час Другої світової війни. Цей день має велике значення для українців, оскільки Київ є столицею України і символізує її незалежність та силу. Щорічно в цей день проводяться численні заходи, включаючи паради, церемонії та інші пам'ятні заходи, які нагадують про важливість цього історичного події. Це також час, коли народ України відзначає героїзм та мужність тих, хто боровся за свободу та незалежність країни.

Всесвітній день паперу

6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Цей день присвячений паперу та його важливості в нашому житті. Папір використовується для багатьох цікавих і корисних завдань, від письма та читання до малювання та друку. Цей день також створений для підвищення обізнаності про важливість збереження лісів, з яких виготовляється папір. Ліси відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття та боротьбі зі змінами клімату.

День орієнтування без компасу

6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Це унікальна подія, яка заохочує учасників до навігації без використання компасу. Захід має на меті популяризацію традиційних навичок орієнтування, таких як використання сонця, зірок, природних орієнтирів та інших природних індикаторів для пошуку правильного шляху.

День поінформованості про стрес

Цей день призначений для підвищення обізнаності про стрес та його вплив на здоров'я людини. Це важливий момент для обговорення того, як стрес може впливати на наші тіло та розум, і як можна його управляти. Цей день також спрямований на підтримку людей, які можуть страждати від стресу, і надання їм необхідної інформації та ресурсів для зменшення стресу. Він ставить перед собою цілі залучити увагу до важливості психічного здоров'я та надання підтримки тим, хто цього потребує.

Яке церковне свято 6 листопада

6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

6 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського. Він був відомим християнським святим і ісповідником, який жив у першій половині 4 століття. Він був архиєпископом Царгорода (сучасний Стамбул) і відомий своєю непохитною вірою та мученицькою смертю. Павло був звинувачений у зраді імператору Феодосію I за те, що він відмовився поклонятися ідолам. Його було засуджено на смерть і стратили 350 року.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не варто віддавати чи брати гроші в борг.
  • Не можна виносити з дому сміття.
  • Забороняється лихословити, думати про інших погано.

Народні прикмети і традиції

  • вікна в інеї – вже не буде до весни теплої погоди;
  • річки ще не вкрилися кригою – зима прийде пізно;
  • вітер дуже сильний – до сильних морозів;
  • перший сніг – до сніжної зими.

Пам’ятні дати

  • 1657 рік – відбувається Корсунська рада, документ про українсько-шведський військово-політичний союз;
  • 1860 рік – Авраам Лінкольн стає 16-м президентом Сполучених Штатів Америки;
  • 1919 рік – командування Української Галицької армії укладає перемир'я і союзний договір з Добровольчою армією;
  • 1932 рік – на виборах у Німецькій Державі більшість голосів отримує партія націонал-соціалістів;
  • 1942 рік – відбувається перший політ німецького літака Хейнкель Heinkel He 219 «Пугач», на якому вперше в історії почали серійно встановлювати пневмокатапульту для пілота;
  • 1944 рік – відбудували і відновили роботу Київської радіостанції;
  • 1951 рік – починає працювати Київський професійний телецентр;
  • 1960 рік – у Києві запускають першу чергу метрополітену;
  • 1962 рік – Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію, яка засуджувала расистську політику апартеїду у Південно-Африканській Республіці і закликала всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові відносини з ПАР;
  • 1964 рік – здають в експлуатацію Тернопільський порцеляновий завод;
  • 1980 рік – у Миколаєві будують новий Інгульський міст, довжина моста становила 485 м;
  • 1984 рік – на президентських виборах у США переконливу перемогу вдруге отримує республіканець Рональд Рейган;
  • 1986 рік – у залізничній катастрофі на станції Користівка гине 44 особи, ще 100 були поранені;
  • 1987 рік – у Києві відкривають 28-му станцію метрополітену – «Театральну»;
  • 1998 рік – сильна повінь на Закарпатті;
  • 1999 рік – в Австралії 54,5 % виборців висловлюються проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гаврило, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Клавдія, Ніна, Олександра.

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Теги: календар гроші Стамбул сміття незалежність смерть завод військові традиції повінь звільнення свято стрес політ

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