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ЗСУ створили в Курській області «дорогу смерті»: деталі від Forbes

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ створили в Курській області «дорогу смерті»: деталі від Forbes
ЗСУ перетворили коротку ділянку шосе в Курській області Росії на «дорогу смерті»
фото з відкритих джерел

Десантникам 95-ї повітряно-штурмової бригади вдалося розбити ворожу групу, знищивши три російські БТРи

У Курській області українські піхотинці та десантники за підтримки танків М-1 створили в околицях Зеленого Шляху «дорогу смерті» для російських військ, зокрема, для російської 155-ї бригади морської піхоти. Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

«Квартет українських формувань – 36-та бригада морської піхоти, 47-ма механізована бригада та 82-га і 95-та десантно-штурмові бригади – перетворили коротку ділянку шосе в Курській області Росії на «дорогу смерті», – ідеться у статті.

Десантникам 95-ї повітряно-штурмової бригади вдалося розбити ворожу групу, знищивши три російські БТРи і вбивши 30 росіян.

«Українські сили увійшли до Зеленого Шляху з півдня колоною танків Т-64 і БТР М-113, і підривали російські машини на ходу, а також атакували із заходу, убивши сімох саперів 155-ї морської піхотної бригади», – зазначає Акс.

Аналітики виявили щонайменше 17 знищених російських броньованих вантажівок, БТРів і танків у районі Зеленого Шляху.

Тоді як Сили оборони, схоже, не втратили жодної одиниці бронетехніки у своїх недавніх контратаках,.

Попри це, російські війська з дня на день очікують підкріплення з партії північнокорейських солдатів.

Нагадаємо, США не знають, з якою метою війська КНДР прибули на Курщину. 

До слова, Північна Корея найближчим часом направить до Росії другу групу військ. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи південнокорейської розвідки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

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Теги: партії машини документи військові Північна Корея Володимир Зеленський президент Forbes Курщина

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