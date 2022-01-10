Тимошенко зворушливо привітала Кравчука з днем народження

Тимошенко нагадала, що Кравчук проходить складну реабілітацію після операції на серці

Своє привітання парламентарка доповнила фото з іменинником

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко привітала першого президента України Леоніда Кравчука з днем народження і побажала йому швидкого одужання.

«Сьогодні – День народження у першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Йому виповнилося 88 років! Минулого року Леонід Макарович пережив дуже непросту операцію на серці і зараз проходить складну реабілітацію! Від усієї душі вітаю вас, шановний пане президенте! Одужуйте, тримайтеся, повертайтеся! Ви потрібні нам, ви потрібні Україні!», – написала Тимошенко у Facebook.

Своє привітання парламентарка доповнила фото, на якому обнімається з Леонідом Кравчуком.

Нагадаємо, герой України та народний депутат кількох попередніх скликань Верховної Ради Леонід Кравчук, який святкує сьогодні день народження, наразі перебуває на реабілітації після складної операції на серці.

Як раніше повідомлялося, стан першого президента України Леоніда Кравчука покращується. За прогнозом, найближчим часом він може повністю відновитися.

До слова, колишній президент України і очільник української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кравчук проходить реабілітацію у Німеччині після операції на серці.

Раніше ми повідомляли, що скоріше за все Кравчук не повернеться в ТКГ до грудня.

21 липня голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

До слова, наприкінці серпня Тристороння контактна група поновила засідання після невеликої перерви. Українську делегацію представляв віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Читайте також інтерв'ю: