Зеленський тепло привітав Кравчука з 88-річчям

Володимир Зеленський відмітив, що на долю Леоніда Кравчука випало керівництво державою у складні часи

Президент побажав Кравчуку «міцного здоров'я та якнайшвидшого відновлення»

Президент Володимир Зеленський привітав першого главу незалежної України Леоніда Кравчука із Днем народження, якому 10 січня виповнилося 88 років. Привітання Зеленський опублікував у Facebook.

«На долю Леоніда Кравчука випало керівництво державою у складні часи, коли Україна тільки ставала на ноги і набувала незалежності. Під його керівництвом Україна заявила про себе у світі і була визнана світовою спільнотою», – відзначив Зеленський.

Президент додав, що вдячний Кравчуку, що він погодився очолити Українську делегацію у Тристоронній контактній групі.

«Він багато зробив, щоб переговорний процес із мирного врегулювання просувався і Україна наближалася до відновлення територіальної цілісності, повернення своїх людей та територій. Зокрема, за його участю вдалося домогтися припинення вогню на Донбасі в липні 2020 року», – наголосив Зеленський.

Президент побажав Кравчуку «міцного здоров'я та якнайшвидшого відновлення».

«Леоніде Макаровичу, Ви дуже добре знаєте, що таке цінність кожного дня. Тому бажаю Вам, щоб кожен новий день додавав Вам сил та наснажував на нові звершення. Зичу міцного здоров’я та швидшого відновлення. Для мене завжди велика честь звернутися до Вас по мудру й доречну пораду», – резюмував чинний глава держави.

Також сьогодні Тимошенко зворушливо привітала Кравчука з днем народження.

Нагадаємо, герой України та народний депутат кількох попередніх скликань Верховної Ради Леонід Кравчук, який святкує сьогодні день народження, наразі перебуває на реабілітації після складної операції на серці.

Як раніше повідомлялося, стан першого президента України Леоніда Кравчука покращується. За прогнозом, найближчим часом він може повністю відновитися.

До слова, колишній президент України і очільник української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кравчук проходить реабілітацію у Німеччині після операції на серці.

Раніше ми повідомляли, що скоріше за все Кравчук не повернеться в ТКГ до грудня.

21 липня 2021 року голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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