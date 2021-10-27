Хто замість Кравчука? В ТКГ оцінили ймовірність призначення нового голови української делегації

Експрезидент Леонід Кравчук, що очолює українську делегацію в ТКГ, зараз проходить реабілітацію після операції на серці

«Ніхто Кравчука поки що з посади не знімає»

Попри те, що голова Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук за станом здоров’я не може виконувати свої функції у перемовинах, про призначення нового керівника поки не йдеться. Про це заявив у розмові з «Главкомом» член ТКГ від України, виходець з Донецьку Сергій Гармаш.

«Я не знаю – повернеться він (Леонід Кравчук – ред.) чи не повернеться. Неетично просто про це говорити. Він хворий і лікується, але він живий. Ніхто його поки що з посади не знімає. Наразі обов'язки голови делегації виконує віцепрем’єр Олексій Резніков, і за його відсутності – заступник голови делегації в ТКГ Олександр Мережко. Дефіциту у керівних кадрах ми не маємо», – запевнив Гармаш.

Нагадаємо, колишній президент України і очільник української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кравчук проходить реабілітацію у Німеччині після операції на серці.

Раніше ми повідомляли, що скоріше за все Кравчук не повернеться в ТКГ до грудня.

21 липня голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

До слова, наприкінці серпня Тристороння контактна група поновила засідання після невеликої перерви. Українську делегацію представляв віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

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