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    Хто замість Кравчука? В ТКГ оцінили ймовірність призначення нового голови української делегації

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    Експрезидент Леонід Кравчук, що очолює українську делегацію в ТКГ, зараз проходить реабілітацію після операції на серці - Хто замість Кравчука? В ТКГ оцінили ймовірність призначення нового голови української делегації

    Експрезидент Леонід Кравчук, що очолює українську делегацію в ТКГ, зараз проходить реабілітацію після операції на серці

    фото glavcom.ua

    «Ніхто Кравчука поки що з посади не знімає»

    Попри те, що голова Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук за станом здоров’я не може виконувати свої функції у перемовинах, про призначення нового керівника поки не йдеться. Про це заявив у розмові з «Главкомом» член ТКГ від України, виходець з Донецьку Сергій Гармаш.

    «Я не знаю – повернеться він (Леонід Кравчук – ред.) чи не повернеться. Неетично просто про це говорити. Він хворий і лікується, але він живий. Ніхто його поки що з посади не знімає. Наразі обов'язки голови делегації виконує віцепрем’єр Олексій Резніков, і за його відсутності – заступник голови делегації в ТКГ Олександр Мережко. Дефіциту у керівних кадрах ми не маємо», – запевнив Гармаш.

    Нагадаємо, колишній президент України і очільник української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кравчук проходить реабілітацію у Німеччині після операції на серці.

    Раніше ми повідомляли, що скоріше за все Кравчук не повернеться в ТКГ до грудня.

    21 липня голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

    До слова, наприкінці серпня Тристороння контактна група поновила засідання після невеликої перерви. Українську делегацію представляв віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

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    Теги: міністр Леонід Кравчук Олексій Резніков Сергій Гармаш
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    Хто замість Кравчука? В ТКГ оцінили ймовірність призначення нового голови української делегації