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Охорона Януковича, яка допомогла йому втекти, отримала підозру (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Охорона Януковича, яка допомогла йому втекти, отримала підозру (відео)
Янукович зі своєю охороною за часи президенства
фото з відкритих джерел

Ексохоронці Януковича підозрюються у самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби (дезертирстві)

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру п’ятнадцяти колишнім працівникам Управління державної охорони (УДО) України. Про це повідомляється в ДБР, а також зазначається на сайті Офісу Генерального прокурора України.

Спільно з працівниками Управління державної охорони вдалось встановити, що тодішнє їх керівництво підробило документи про начебто звільнення цих охоронців перед втечею.

21 лютого 2014 року Янукович разом зі своєю співмешканкою у супроводі охорони – військовослужбовців УДО України, вилетів на гелікоптері зі своєї резиденції «Межигір’я» до Харкова. Наступного дня він прибув до Донецька, звідки зробив спробу незаконно вилетіти до рф.

Після блокування вильоту працівниками Державної прикордонної служби Янукович та керівники його охорони вступили у злочинну змову із представниками силових відомств рф для перетину державного кордону України. Для цього був розроблений та узгоджений план щодо переправлення президента-втікача та осіб з його близького оточення, у тому числі сина та співмешканки, а також охорони, спочатку на територію військового аеродрому рф на території АР Крим.

Надалі, перебуваючи на території військової частини в районі Севастополя, Янукович прийняв рішення остаточно залишити територію України. Для забезпечення себе професійною охороною надалі він вирішив схилити військовослужбовців УДО України, які виконували військовий обов’язок про забезпечення його особистої безпеки, до дезертирства та виїзду з ним до російської федерації.

У результаті шістнадцять військовослужбовців УДО України виїхали морським судном, наданим Росією, до Російської Федерації та до місця служби не повернулися. Більшість з них після від’їзду отримали громадянство країни-агресора.

З метою приховати вчинене дезертирство був виданий наказ від 23 лютого 2014 року про звільнення 15 з цих співробітників УДО України з військової служби. За матеріалами ДБР керівництвом УДО України у 2023 році призначено службову перевірку та встановлено, що працівники УДО виїхали до рф 24 лютого 2014 у статусі військовослужбовців. Ці матеріали використані як докази у справі дезертирства охоронців Януковича.

Найближчим часом буде вирішуватися питання щодо звернення до слідчого судді з клопотаннями про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше Європейський суд скасував санкції проти Януковича та його сина.

Нагадаємо, ексрадник глави адміністрації Януковича переправляв за кордон ухилянтів.

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Теги: Віктор Янукович наказ прокурор документи Межигір’я кордон громадянство звільнення відео 24 лютого блокування санкції

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