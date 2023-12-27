Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Яка економіка стала найуспішнішою у 2023 році: рейтинг від The Economist

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Яка економіка стала найуспішнішою у 2023 році: рейтинг від The Economist
Європа показала непогані економічні показники
фото із відкритих джерел

Другий рік поспіль перше місце в рейтингу посідає Греція – чудовий результат для економіки, яка донедавна була синонімом неефективного управління

Журнал The Economist опублікував рейтинг країн із найуспішнішою економікою. Цього разу це 35 переважно багатих країн у Європі та поза нею. Фахівці зібрали дані за п'ятьма показниками – інфляція, «широта інфляції», валовий внутрішній продукт, робочі місця та показники фондових ринків.

Другий рік поспіль перше місце в рейтингу посідає Греція – чудовий результат для економіки, яка донедавна була синонімом неефективного управління. На другому місці Південна Корея. Сполучені Штати посідають третє місце. Канада та Чилі теж не пасуть задніх. Водночас найбільше відстають країни Північної Європи, включно з Великою Британією, Німеччиною, Швецією та Фінляндією, яка замикає рейтинг.

Як пише видання, майже всі фахівці очікували глобальної рецесії у 2023 році, оскільки європейські банкіри підвищили відсоткові ставки, щоб охолодити інфляцію. Проте припущення були хибними. Європейські ринки праці вистояли, інфляція у більшості йде на спад, а фондові біржі зросли на 20%

Боротьба зі зростанням цін була головним викликом у 2023 році. Японія та Південна Корея утримують ціни на низькому рівні. У Швейцарії базові ціни зросли лише на 1,3% у річному вимірі. Однак в інших країнах Європи багато з них все ще стикаються з серйозним тиском. В Угорщині базова інфляція становить 11% у річному вимірі. Фінляндія, яка сильно залежить від постачання російських енергоносіїв, також переживає не найкращі часи.

Яка економіка стала найуспішнішою у 2023 році: рейтинг від The Economist фото 1

У більшості країн інфляція стає менш вкоріненою. Про це свідчить «широта інфляції» – показник, який обчислює частку товарів у споживчому кошику, ціни на які зростають більш ніж на 2% у річному обчисленні. Центральні банки таких країн, як Чилі та Південна Корея, агресивно підвищили процентні ставки у 2022 році, раніше, ніж багато їхніх колег у багатому світі, і тепер, схоже, пожинають плоди. У Південній Кореї рівень інфляції знизився з 73% до 60%. Центральні банки в Америці та Канаді, де інфляція знизилася ще різкіше, також можуть поставити собі в заслугу певні успіхи.

Яка економіка стала найуспішнішою у 2023 році: рейтинг від The Economist фото 2

Однак в інших місцях битва з інфляцією навіть не наблизилася до перемоги. Взяти хоча б Австралію. Інфляція там залишається міцно вкоріненою, а ціни на майже 90% товарів, що входять до споживчого кошика середньостатистичної людини, зростають більш ніж на 2% у річному обчисленні. Гірше того, ширина інфляції також не зменшується. У Франції та Німеччині також є проблеми. Так само як і в Іспанії, де інфляція, схоже, з часом стає дедалі глибшою.

Наступні два показники – зростання зайнятості та ВВП – натякають на те, якою мірою 35 економік забезпечують простих людей. Ніде немає напрочуд хороших результатів. В усьому світі зростання продуктивності є слабким, що обмежує потенційне збільшення ВВП. Вже на початку 2023 року вузькі ринки праці означали, що можливості для покращення ситуації з робочими місцями були незначними.

Однак лише в кількох країнах ВВП фактично знизився. Найгірший показник продемонструвала Ірландія з падінням на 4,1%. Естонія, яка постраждала від наслідків російського вторгнення в Україну, показала погані результати. Велика Британія та Німеччина також показали незадовільні результати. Німеччина бореться з наслідками шоку цін на енергоносії та зростаючою конкуренцією з боку імпортованих китайських автомобілів. Британія все ще має справу з наслідками Brexit – більшість економістів очікують, що країна потерпатиме від слабкого економічного зростання в найближчі роки.

Америка, навпаки, досягла значних успіхів як у зростанні ВВП, так і в зайнятості. Вона виграла від рекордно високого виробництва енергії, а також від щедрих фіскальних стимулів, запроваджених у 2020 та 2021 роках. Найбільша економіка світу, можливо, потягнула за собою інші країни. Зайнятість у Канаді розумно зросла. Ізраїль, який вважає США своїм найбільшим торговельним партнером, посідає четверте місце в загальному рейтингу, хоча його війна з ХАМАС, що розпочалася в жовтні, робить перспективи на 2024 рік глибоко невизначеними.

Раніше стало відомо, що група офіційних кредиторів України з країн Великої сімки (G7) та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року. Зміни до відповідного Меморандуму були підписані очільником міністерства Сергієм Марченко 21 грудня 2023 року. Це дозволить продовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу, підписаний14 вересня 2022 року, до березня 2027 року.

Підписантами стали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. 

Читайте також: Економічні підсумки 2023 року. Усе краще, ніж ми очікували!
Теги: інфляція економіка війна рейтинг фінансування фінанси

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про повернення валютної виручки та перемогу у війні
Про повернення валютної виручки та перемогу у війні
10 грудня, 14:11
«Чи ми зупинимося? Звісно, що ні. Те саме повторимо для сухопутних військ, повітряних сил, морської піхоти – усіх воїнів, яким потрібна техніка для нашої перемоги»
«Європейська солідарність» показала, на що витрачає державне фінансування (фото)
14 грудня, 15:04
Путін збільшує російську армію на 170 тисяч
Путін збільшує російську армію на 170 тисяч
1 грудня, 21:15
Ворожі дрони було знищено в межах шести областей України
Нічна атака на Україну: Повітряні сили розповіли подробиці удару
29 листопада, 07:27
Венесуела є енергетичним партнером РФ з 2008 року, до того ж вона закупила російську зброю
Спецоперація «Крим №2». Росія підпалює Латинську Америку гаряча точка
7 грудня, 20:00
У Ізраїлі заявили, що у місті Газа армія наразі виконала свої задачі лише на 40%
Ізраїль заявив, що війна з ХАМАС може тривати роками – Financial Times
2 грудня, 20:40
«Привіт-82» має дальність польоту до 30 км та максимальну швидкість 140 км/год
Росія заявила про модернізацію дрона-камікадзе «Привіт-82»
4 грудня, 11:17
Путін похвалився «грамотністю» своїх окупантів
Путін після втрати Київщини, Харківщини і Херсона назвав свою армію «дуже грамотною»
10 грудня, 15:05
США планують надати Україні ще один пакет військової допомоги наприкінці грудня, після чого Білий дім більше не матиме повноважень на поповнення запасів без прийняття Конгресом рішення
Кірбі повідомив, коли Сенат США може схвалити допомогу Україні
20 грудня, 20:51

Економіка

Яка економіка стала найуспішнішою у 2023 році: рейтинг від The Economist
Яка економіка стала найуспішнішою у 2023 році: рейтинг від The Economist
У Німеччині cуттєво подешевшало житло: дані статистики
У Німеччині cуттєво подешевшало житло: дані статистики
Доставка товарів морем до Європи суттєво здорожчає
Доставка товарів морем до Європи суттєво здорожчає
Австралія вирішила утилізувати вертольоти, які хотіла купити Україна
Австралія вирішила утилізувати вертольоти, які хотіла купити Україна
У Росії виникли проблеми з поставкою нафти до найбільшого свого покупця
У Росії виникли проблеми з поставкою нафти до найбільшого свого покупця
Росія імпортує снайперські приціли із Заходу – ЗМІ
Росія імпортує снайперські приціли із Заходу – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
На заводі Tesla робот напав на інженера
7663
УПЦ МП стала на захист своїх митрополитів, звинувачених у роботі на Росію
6400
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
5856
Як рятувати мобілізацію? Тимошенко розказала, кого треба відправляти на фронт
5776
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4934
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч

Новини

Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Сьогодні, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Сьогодні, 13:10
Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт
Сьогодні, 10:47
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)
Сьогодні, 08:42
Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua