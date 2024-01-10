Швеція вчиться на помилках України
Швеція намагається відповісти на питання «хто ви, якщо почнеться війна»
Головнокомандувач збройних сил Швеції генерал Мікель Бюден (в грудні відвідував нашу 45 ОАБр) заявив, що ситуація у світі стала дуже серйозною і всім мешканцям Швеції слід бути готовими до війни.
Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін на конференції з нацбезпеки 7 січня заявив: «У Швеції також може бути війна. Моя основна мета – не апелювати до вашого страху, а скоріше до вашої поінформованості. Я намагаюся відчинити двері, які для багатьох шведів, можливо, були зачинені на все життя. Двері, які зустрічають нас питанням: хто ви, якщо почнеться війна?».
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Швеція намагається відповісти на питання «хто ви, якщо почнеться війна», ще до початку гіпотетичних бойових дій (які не факт, що будуть – все ж Швеція вже практично в НАТО). Значна частина українців за 10 років війни і 2 роки великої війни так і не відповіли собі на це питання. Багато хто досьогодні живе в реальності, де війни немає, натомість є звична система відкатів, хабарів, домовленостей, ресторани, нічні клуби і курорти.
Загалом ця контрастність підходів дуже впадає в очі: коли нас попереджали 2021-22 за кілька місяців, за кілька тижнів, що ось-ось можлива велика війна, варто якісь рішення прийняти, щось робити – ми відмахувались. Та, все буде добре, нічого такого не буде, бо бути не може.
Шведи усвідомлюють, що напад на них – тільки ймовірність. Але вже почали як мінімум психологічно мобілізувати суспільство, готувати до війни.
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