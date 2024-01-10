Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Швеція вчиться на помилках України

glavcom.ua
Генерал Бюден під час відвідин 45 ОАБр в грудні 2023
фото з відкритих джерел

Швеція намагається відповісти на питання «хто ви, якщо почнеться війна»

Головнокомандувач збройних сил Швеції генерал Мікель Бюден (в грудні відвідував нашу 45 ОАБр) заявив, що ситуація у світі стала дуже серйозною і всім мешканцям Швеції слід бути готовими до війни.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін на конференції з нацбезпеки 7 січня заявив: «У Швеції також може бути війна. Моя основна мета – не апелювати до вашого страху, а скоріше до вашої поінформованості. Я намагаюся відчинити двері, які для багатьох шведів, можливо, були зачинені на все життя. Двері, які зустрічають нас питанням: хто ви, якщо почнеться війна?».

***

Швеція намагається відповісти на питання «хто ви, якщо почнеться війна», ще до початку гіпотетичних бойових дій (які не факт, що будуть – все ж Швеція вже практично в НАТО). Значна частина українців за 10 років війни і 2 роки великої війни так і не відповіли собі на це питання. Багато хто досьогодні живе в реальності, де війни немає, натомість є звична система відкатів, хабарів, домовленостей, ресторани, нічні клуби і курорти.

Загалом ця контрастність підходів дуже впадає в очі: коли нас попереджали 2021-22 за кілька місяців, за кілька тижнів, що ось-ось можлива велика війна, варто якісь рішення прийняти, щось робити – ми відмахувались. Та, все буде добре, нічого такого не буде, бо бути не може.

Шведи усвідомлюють, що напад на них – тільки ймовірність. Але вже почали як мінімум психологічно мобілізувати суспільство, готувати до війни.

Читайте також: Швеція попередила громадян про ймовірну війну
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Швеція війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слово року стосується війни
В Україні названо слово 2023 року
6 сiчня, 18:43
Українці влучили у військову частину окупантів в Юхариній балці
ЗСУ знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя
4 сiчня, 18:13
Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупантам втрат
ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
3 сiчня, 07:11
У 2023 році Україна витіснила путінську Росію з монопольного становища у Чорному морі
Не лише Захід має демонструвати, що Путіну не вдасться його пересидіти, а й ми самі
31 грудня, 2023, 15:15
Зарплату брав російськими рублями. Екснаглядач херсонської колонії заперечував, що вчинив державну зраду
Український патріотизм за російські рублі? Суд виніс вирок екснаглядачу колонії з Херсона
30 грудня, 2023, 12:10
Парламент Туреччини розгляне вступ Швеції до НАТО: названо дату
Парламент Туреччини розгляне вступ Швеції до НАТО: названо дату
23 грудня, 2023, 06:09
Підпорядковується новий батальйон «казацькій бригаді «Терек», яка не має жодного відношення до козаків
Росіяни формують ще один псевдодобровольчий батальйон
22 грудня, 2023, 08:04
Росія втратила на полі бою 315 тисяч військових
Розвідка США назвала втрати російської армії
12 грудня, 2023, 22:51
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки противника
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
12 грудня, 2023, 07:17

Олексій Голобуцький

Швеція вчиться на помилках України
Швеція вчиться на помилках України
Кремль цілеспрямовано занурює Росію все глибше в реалії СССР
Кремль цілеспрямовано занурює Росію все глибше в реалії СССР
Скільки українців вірить у Перемогу?
Скільки українців вірить у Перемогу?
32 роки тому в нас був шанс позбутись комуністичної касти. Чому не вийшло?
32 роки тому в нас був шанс позбутись комуністичної касти. Чому не вийшло?
Про що знав Залужний
Про що знав Залужний
Очевидна неадекватність Путіна та його оточення
Очевидна неадекватність Путіна та його оточення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
60K
Лідер Північної Кореї назвав головного ворога країни
58K
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
39K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
29K
На могилі президента Кравчука у Києві з'явився меморіал (фото)
19K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет
Сьогодні, 11:38
Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Заворушення в Еквадорі, росіяни завдали ударів по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 04:40
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24
Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Вчора, 19:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua