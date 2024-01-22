Радник Банкової вигадав курйозний спосіб, як повернути українських біженців додому

Екснардеп назвав «нісенітницею» те, що повертатися в Україну може бути небезпечно

Лещенко вважає, що країни ЄС мають «припинити допомагати українцям, які змушені були рятуватися від війни»

Радник керівника Офісу президента України та екснардеп Сергій Лещенко поділився «ідеєю», як повернути додому українських біженців. Для цього європейські країни повинні «припинити допомогу українцям, які виїхали через війну». Про це він сказав в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger.

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За словами Лещенка, українцям, які залишилися в країні, і тим, хто виїхав за кордон, «все важче знаходити спільну мову».

«Тому що люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, що залишилися. Я вважаю, що приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому», – сказав Лещенко.

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Водночас аргументи про те, що повертатися в Україну може бути небезпечно, екснардеп назвав «нісенітницею».

«У нас в Києві живе 3 млн людей, в тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно – нісенітниця. Поверненцям не довелося б воювати в окопах. Але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні і платити за оренду квартири в Києві, користуватися поліклініками і аптеками і платити податки, щоб ми могли фінансувати школи. Ваші гроші відсутні в економіці. І ситуація стає все складнішою», – резюмував радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що військкоми повинні переглянути свої підходи. Він додав в ефірі телемарафону, що наразі є «дефіцит військових».

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Згодом радник голови Офісу президента Сергій Лещенко відповів на звинувачення через його подвійні стандарти щодо «нічного життя» на вечірках та заяви про «дефіцит військових» та обов’язкову мобілізацію.

До слова, Лещенко відреагував на суспільне обурення щодо того, що депутатка Роксолана Підласа нібито носить блузку за понад 60 тис. грн. На його думку, вона коштує значно дешевше.