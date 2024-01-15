Польща готується до ймовірної нової хвилі біженців з України

Анджей Шейн: «Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до усунення фронту на Захід»

Польська влада готується до можливої нової хвилі біженців з України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейн в інтерв'ю Rzeczpospolita.

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«Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до усунення фронту на Захід і призведе до того, що в Польщі з'являться ще мільйони українців, зокрема переважно жінки та діти», – сказав Шейна.

Він додав, що польське суспільство має бути до цього готовим.

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Раніше повідомлялося, що на українських біженців, які перебувають у Польщі, у 2024 році чекають зміни щодо термінів тимчасового захисту, пільг та виплат на дітей.

Тимчасовий захист для українських біженців у Польщі діє до 4 березня 2024 року, при цьому рішення щодо його продовження до 2025 року влада країни ще не ухвалила. Тому досі для українців діють ті самі умови перебування та пільги, що й у 2023 році.

Водночас українці із тимчасовим захистом мають дозвіл працювати будь-де у Польщі. Для цього достатньо оформити упродовж 30 днів з дати прибуття ідентифікаційний номер Pesel ukr. Наявність цього номера підтверджує тимчасовий захист і дає також доступ до безкоштовної державної медицини та шкіл чи дитсадків.