Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща готується до ймовірної нової хвилі біженців з України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща готується до ймовірної нової хвилі біженців з України
МЗС Польщі готує суспільство до нової хвилі ббіженців із України через війну РФ
фото: dw.com

Анджей Шейн: «Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до усунення фронту на Захід»

Польська влада готується до можливої нової хвилі біженців з України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейн в інтерв'ю Rzeczpospolita.

«Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до усунення фронту на Захід і призведе до того, що в Польщі з'являться ще мільйони українців, зокрема переважно жінки та діти», – сказав Шейна.

Він додав, що польське суспільство має бути до цього готовим.

Раніше повідомлялося, що на українських біженців, які перебувають у Польщі, у 2024 році чекають зміни щодо термінів тимчасового захисту, пільг та виплат на дітей.

Тимчасовий захист для українських біженців у Польщі діє до 4 березня 2024 року, при цьому рішення щодо його продовження до 2025 року влада країни ще не ухвалила. Тому досі для українців діють ті самі умови перебування та пільги, що й у 2023 році.

Водночас українці із тимчасовим захистом мають дозвіл працювати будь-де у Польщі. Для цього достатньо оформити упродовж 30 днів з дати прибуття ідентифікаційний номер Pesel ukr. Наявність цього номера підтверджує тимчасовий захист і дає також доступ до безкоштовної державної медицини та шкіл чи дитсадків.

Читайте також:

Теги: біженці війна Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисники на фронті творять дива. Те, що відбувається в тилу, ладне перекреслити цей героїзм
Про рік, що минув, та ракети, що летять
1 сiчня, 11:55
Путіну могло б бути вигідно зробити воєнну паузу в середині наступного року
«Секретні» переговори щодо миру? Хто поширює цю тезу у світових ЗМІ
25 грудня, 2023, 09:21
Масив переданої для ГУР інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці
Україна отримала сотню гігабайтів секретних даних РФ вартістю $1,5 млрд
8 сiчня, 19:44
Сили оборони продовжують стримувати окупантів, які намагаються оточити Авдіївку
Окупанти майже вдвічі зменшили кількість штурмів Авдіївки
8 сiчня, 21:24
Українські воїни дають відсіч ворогу
ЗСУ потужно вдарили по ворогу: понад 1,2 тис. знищених окупантів за добу
17 грудня, 2023, 08:12
Наразі встановлюється тип ракети, якою було завдано удару
Росіяни надвечір завдали ракетного удару по Запоріжжю
21 грудня, 2023, 20:33
У Львові два прильоти
Удар «Шахедів» по Львову: горить об’єкт критичної інфраструктури
29 грудня, 2023, 06:46
5 грудня 1994 року. Підписання Будапештського меморандуму. На фото президенти Росії Борис Єльцин, США Білл Клінтон, України Леонід Кучма і прем'єр Великої Британії Джон Мейджор
Ядерне роззброєння України. Чому колективний Захід не вивчив урок Авторська стаття
4 сiчня, 21:00
Полковник Хеміш де Бреттон-Гордон пояснив цілі Росії на даному етапі війни в Україні
Полковник британської армії озвучив умову для введення військ НАТО в Україну
4 сiчня, 09:18

Соціум

Скільки біженців може прийняти Швейцарія у 2024 році: прогнози влади
Скільки біженців може прийняти Швейцарія у 2024 році: прогнози влади
Польща готується до ймовірної нової хвилі біженців з України
Польща готується до ймовірної нової хвилі біженців з України
Католицька церква благословляє одностатеві пари? Папа Римський розставив крапки над «і»
Католицька церква благословляє одностатеві пари? Папа Римський розставив крапки над «і»
Ураження Іл-22: з'явилося фото підбитого російського літака
Ураження Іл-22: з'явилося фото підбитого російського літака
Румунські фермери заблокували рух вантажівок через два пункти пропуску
Румунські фермери заблокували рух вантажівок через два пункти пропуску
Росіянка буде в журі конкурсу фотожурналістики: реакція українських фотографів
Росіянка буде в журі конкурсу фотожурналістики: реакція українських фотографів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар
14K
Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України
9960
Спецдозволи для виїзду. Нардеп обурився, що Банкова тримає кордон на «ручному контролі»
9750
Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)
9500
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
9124
Збиття російського А-50. Пропагандист Шарій розповів, хто міг бути на борту

Новини

Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Сьогодні, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:14
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня
Сьогодні, 04:55
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Вчора, 06:25

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua