Кадровик ТрО: Лише 10% з тих, хто звертався до рекрутингового центру, підписують контракт

До рекрутингового центру наразі звертається мало людей, оскільки більшість добровольців долучилися до Сил оборони на початку війни

Представник штабу Командування ТрО: «Більшість кандидатів беруть паузу, вони у режимі очікування того, як розвиватиметься ситуація»

Рекрутинговий центр за пів року роботи опрацював близько трьох тисяч заявок, з яких до війська залучили кожного десятого кандидата. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник відділення супроводження військових лідерів управління персоналу штабу Командування Сил ТрО ЗСУ Петро Авраміч, який у силах ТрО займається питанням рекрутингу.

За словами Авраміча, наразі до рекрутингового центру звертається не дуже багато людей, оскільки більшість добровольців долучилися до Сил оборони з початку повномасштабної війни.

«За пів року роботи нашого рекрутингового центру ми опрацювали близько трьох тисяч заявок. Приблизний коефіцієнт корисної дії, тобто кількість залучення до війська, – 10%. Заявка – це перше звернення людини, телефонний дзвінок до рекрутингового центру. Багато було дзвінків до нас із запитанням щодо можливостей переміщення переведення військовослужбовців з інших підрозділів. Але ми не можемо вирішувати такі питання. Ми – не кадровий центр, ми – рекрутинговий центр, і наше завдання – прийом цивільних на службу до підрозділів ТрО», – повідомив він.

Представник штабу Командування ТрО додав, що приблизно 25% звернень – люди до 35 років, 25% – до 40 років, 25% – до 50 років, 15% – до 60 років. Він додав, що 10% –люди, яким уже понад 60 років, які можуть долучитися до роботи волонтерських організацій та до підрозділів добровільних формувань територіальних громад, у яких немає вікових обмежень.

«Ми перевіряємо мотивацію рекрутів. У більшості випадків зафіксовані нами звернення – це їхні телефонні дзвінки, де вони розпитують про алгоритм дій і умови, про що я щойно розповів. Саме факт звернення до ТЦК не напряму, а через наш рекрутинговий центр змушує людину міркувати, дає час визначилися, на якому напрямку вона буде найбільш ефективною», – розповів військовий.

Петро Авраміч додав, що більшість осіб, які зверталися до рекрутингового центру, «взяли паузу, вони у режимі очікування того, як розвиватиметься ситуація».

Раніше повідомлялося, що у Львові відкрився центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Пілотний проєкт рекрутингу до української армії втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору, а також ефективну модель залучення до українського війська.

Нагадаємо, в Україні розпочали проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.