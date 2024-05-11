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На Донеччині ЗСУ збили російський штурмовик Су-25

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Донеччині ЗСУ збили російський штурмовик Су-25
На Авдіївському напрямку збито ворожий Су-25
фото: 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

«Літакопад російських повітряних суден продовжується», – ЗСУ

11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє пресслужба бригади. 

«Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі. «Імперія» має розпастися!», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, стратегічний бомбардувальник Ту-22м3. Літак зазнав аварії на території Красногвардійського району в Ставропіллі та впав у полі.

До слова, раніше Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50

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Теги: росія Україна Авдіївка військові літак Донеччина війна ЗСУ окупанти росіяни

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