Командування ЗСУ створить нову окрему штурмову військову частину

Нову окрему штурмову військову частину виділять зі штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади

Українське військове командування створює нову окрему штурмову військову частину. Її виділять зі штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади (Добровольчого українського корпусу). Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Як зазначили військові, ЗСУ ведуть постійну роботу, спрямовану на вдосконалення існуючої організаційної структури.

Пресслужба Сухопутних військ наголошує на необхідності підвищити стійкість оборони, оскільки росіяни не дадуть «другого шансу» і наслідки втрачених територій одним підрозділом призводять до втрачених людських життів.

«У нашого ворога більше ресурсів і не шкодує своїх людей для досягнення цілей на полі бою. Ми можемо протиставити йому професіоналізм воїнів та боєздатність підрозділів. Враховуючи викладене, прийнято рішення про виділення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину», – зазначено в повідомленні Сухопутних військ.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Стало відомо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.