Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командування ЗСУ створить нову окрему штурмову військову частину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Командування ЗСУ створить нову окрему штурмову військову частину
ЗСУ ведуть постійну роботу, спрямовану на вдосконалення існуючої організаційної структури
фото: Facebook/Генштаб (ілюстративне)

Нову окрему штурмову військову частину виділять зі штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади

Українське військове командування створює нову окрему штурмову військову частину. Її виділять зі штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади (Добровольчого українського корпусу). Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Як зазначили військові, ЗСУ ведуть постійну роботу, спрямовану на вдосконалення існуючої організаційної структури.

Пресслужба Сухопутних військ наголошує на необхідності підвищити стійкість оборони, оскільки росіяни не дадуть «другого шансу» і наслідки втрачених територій одним підрозділом призводять до втрачених людських життів.

«У нашого ворога більше ресурсів і не шкодує своїх людей для досягнення цілей на полі бою. Ми можемо протиставити йому професіоналізм воїнів та боєздатність підрозділів. Враховуючи викладене, прийнято рішення про виділення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину», – зазначено в повідомленні Сухопутних військ.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Стало відомо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). 

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

Читайте також: 

Теги: війна ЗСУ військові армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через брак особового складу ЗСУ військові не мають змоги перепочити та доукомплектуватися
Чисельність окупантів перевищує українську армію майже в 10 разів – командувач ЗСУ
12 квiтня, 08:15
Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків, внаслідок чого останній отримав травми несумісні з життям
Убивство підлітка на столичному фунікулері. Військовослужбовець отримав підозру
8 квiтня, 20:39
За даними британської розвідки, кількість зареєстрованих атак на Авдіївському напрямку склала третину всіх атак у лютому
Британська розвідка повідомила, на який напрямок припало найбільше атак РФ у березні
4 квiтня, 13:34
Головні «санкції» у новому світі будуть носити військовий характер
Санкції проти Росії: Чому вони втрачають ефективність
3 квiтня, 09:50
Зброя та техніка потрапляє до країни-агресорки зокрема через територію Таджикистану
Таджицький опозиціонер визнав: Його держава допомагає Росії у війні з Україною
1 квiтня, 22:00
Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень
85 боїв за добу. Генштаб назвав найскладніший напрямок фронту
31 березня, 07:56
У Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях скасовані графіки аварійних відключень світла
У низці областей скасовані графіки відключень світла
30 березня, 12:39
Полковник Андрій Білецький виступив по відеозв'язку
Андрій Білецький про наступ росіян під Авдіївкою: «Ця кампанія зараз найскладніша»
22 березня, 17:11
Локально наша задача зараз – збереження української держави
Україні треба пережити період світової турбулентності, який тільки починається
19 березня, 16:12

Події в Україні

У Києві вдруге за день була оголошена повітряна тривога
У Києві вдруге за день була оголошена повітряна тривога
Командування ЗСУ створить нову окрему штурмову військову частину
Командування ЗСУ створить нову окрему штурмову військову частину
Депутатка пояснила, чому Генштаб проти демобілізації посеред війни
Депутатка пояснила, чому Генштаб проти демобілізації посеред війни
У Києві була оголошена повітряна тривога
У Києві була оголошена повітряна тривога
Командувачем військ ОК «Південь» призначено бригадного генерала Шаповалова
Командувачем військ ОК «Південь» призначено бригадного генерала Шаповалова
Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав, є постраждалі (фото)
Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав, є постраждалі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Демобілізація військових: нардепи хочуть внести зміни до закону «Про військовий обов’язок»
42K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
23K
Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну
7829
Данило Гетманцев: Прикривати меншими донатами несплату податків – це звичайне мародерство
5199
Збірна України перемогла на Чемпіонаті світу з хокею, протест у Тбілісі: головне за ніч
5168
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Вчора, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Вчора, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Вчора, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Вчора, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua