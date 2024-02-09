В Україні з’явиться перший центр рекрутингу до армії

Центр рекрутингу відкриють у третій тиждень лютого у львівському ЦНАПі

У Львові незабаром відкриють центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Про це повідомляє Міністерство оборони.

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Пілотний проєкт рекрутингу до української армії втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору, а також ефективну модель залучення до українського війська.

Центр рекрутингу відкриють у третій тиждень лютого у львівському ЦНАПі за адресою: вул. Костя Левицького, 67.

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У центрі рекрутери:

надаватимуть консультацію й інформацію щодо вакансій;

допоможуть пройти профорієнтаційний тест;

супроводжуватимуть кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії.

Нагадаємо, в Україні розпочали проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.

Раніше в Міноборони пояснили, що рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії. Необхідна кількість людей для захисту держави у будь-якому разі буде набрана.

До слова, влада працює над проєктом цифрового рекрутингу до української армії, який полягатиме в пошуку операторів дронів.