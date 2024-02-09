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В Україні з’явиться перший центр рекрутингу до армії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україні з’явиться перший центр рекрутингу до армії
У центрі рекрутери надаватимуть консультацію й інформацію щодо вакансій
фото з відкритих джерел

Центр рекрутингу відкриють у третій тиждень лютого у львівському ЦНАПі

У Львові незабаром відкриють центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Пілотний проєкт рекрутингу до української армії втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору, а також ефективну модель залучення до українського війська.

Центр рекрутингу відкриють у третій тиждень лютого у львівському ЦНАПі за адресою: вул. Костя Левицького, 67.

У центрі рекрутери:

  • надаватимуть консультацію й інформацію щодо вакансій;
  • допоможуть пройти профорієнтаційний тест;
  • супроводжуватимуть кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії.

Нагадаємо, в Україні розпочали проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.

Раніше в Міноборони пояснили, що рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії. Необхідна кількість людей для захисту держави у будь-якому разі буде набрана.

До слова, влада працює над проєктом цифрового рекрутингу до української армії, який полягатиме в пошуку операторів дронів.

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Теги: мобілізація Львів війна

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