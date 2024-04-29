ISW проаналізував, чи допоможе росіянам відхід ЗСУ з позицій поблизу Авдіївки

Відступ ЗСУ наразі не сприяє досягненню російських тактичних успіхів

Відхід ЗСУ з позицій від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки не сприяє росіянам у швидкому досягненні тактичних успіхів. Окупанти навряд чи зможуть досягти глибшого оперативно значущого проникнення в цьому районі в найближчій перспективі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Наступна лінія населених пунктів у цьому районі розташована на деякій відстані від української лінії оборони, яку російські війська атакують з моменту захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року, хоча українські війська можуть використовувати захисні споруди в полях, розташовані на захід від нинішньої лінії зіткнення, для сповільнення майбутніх російських атак.

«Повне відведення українських військ на укріплені позиції на захід від Авдіївки, ймовірно, дозволить російським військам здійснити відносно швидке просування через ці поля, хоча це просування, ймовірно, буде швидким лише в тому випадку, якщо українські війська не намагатимуться утримувати позиції в цих полях», – йдеться у звіті.

Зазначається, що прибуття бригад, що відновили боєздатність, про яке напередодні повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ймовірно, дозволить українським силам уповільнити тактичні успіхи Росії і, можливо, стабілізувати фронт.

Аналітики додають, що українські війська стикаються з проблемою нестачі ресурсів, і, за повідомленнями, на північний захід від Авдіївки нестача особового складу становить один до трьох осіб. Попри це ЗСУ не дозволили російським військам, чисельністю понад дивізію, досягти тих успіхів, які мали би бути досягнуті росіянами з такою перевагою.

ISW вважає, що прибуття українських підкріплень та додаткової техніки змусить російське командування або визнати, що ширше або глибше проникнення в найближчому майбутньому малоймовірне, або направити до цього району додаткові резерви для продовження досягнення тактичних успіхів.

Водночас залучення додаткових резервів на цей напрямок означатиме для росіян ризик не досягти успіху в районі Часового Яру або у підготовці літнього великомасштабного наступу.

«Російським силам, ймовірно, доведеться поповнити та посилити атакуючі підрозділи та знизити темп наступальних операцій на захід від Авдіївки, якщо вони не виділять додаткові резерви, що, ймовірно, обмежить здатність Росії здійснювати додаткові швидкі тактичні наступи у цьому районі», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський визнав, що ситуація на фронті загострилась та підтвердив втрату трьох сіл поблизу Авдіївки.