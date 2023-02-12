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Літературознавиця пояснила, як припинити суперечки навколо постаті Бандери

Надія Карбунар
glavcom.ua
Літературознавиця пояснила, як припинити суперечки навколо постаті Бандери
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний робить селфі на тлі портрету лідера ОУН (б) Степана Бандери
фото з відкритих джерел

Хто достойний увійти до пантеону українських героїв?

Суперечки про постать Степана Бандери і досі тривають у суспільстві, бо українці погано знають свою історію і не спромоглися гідно представити інші важливі постаті. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила літературознавиця, докторка філологічних наук Віра Агеєва.

«Якось польська Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук сказала, що коли вона чує про вулицю, названу іменем Степана Бандери, їй мороз поза шкірою. Бо в неї в родині є трагічні спогади з тої доби. В якомусь сенсі я її можу зрозуміти. Трагічні спогади є і в українських родинах. Не можна лише зосереджуватися на минулому, яке роз’єднує», – вважає Віра Агеєва.

Історію нашої антиколоніальної боротьби, нашого опору треба представити повніше й глибше, каже літературознавиця.

«Про так звані «петлюрівські єврейські погроми» треба пояснювати, апелювати до джерел, розвінчувати облудні твердження. Так, національна революція 1917 року – це було великою мірою повстання села проти зросійщеного міста. Ексцеси траплялися, як у всіх війнах, але це ні в якому разі не схвалювалося ні Симоном Петлюрою, ні загалом уенерівським керівництвом. Адже і Петлюра, і Винниченко, і Грушевський мали соціал-демократичні переконання! (Симон Петлюра був членом УСДРП (Української соціал-демократичної робітничої партії) – дуже непогана, здається, візитівка для представлення в Європі). Цей погромницький наратив запущений росіянами. Ідеологія петлюрівського руху не має тих ознак авторитаризму, які притаманні вже тридцятим рокам», – пояснює науковиця.

Пантеон – це не тільки Бандера, наголошує Віра Агеєва, треба актуалізувати й інші сторінки нашої боротьби за незалежність і державність.

«Я десь можу зрозуміти популярність Бандери. З одного боку, та епоха просто за часом, поколіннєво є ближчою до сьогоднішніх днів. У багатьох родинах, особливо в Галичині,  зберігся в живому спогаді відголосок трагедії. З іншого боку, ім’я Бандери наші праві взяли на прапор. Але нині ми воюємо не під бандерівським червоно-чорним прапором, а під петлюрівським жовто-блакитним!», – підсумовує вона.

Нагадаємо, український історик Ярослав Грицак дав досить неоднозначні коментарі французькому виданню Le Monde, у яких він дискредитує історичну постать Степана Бандери, який став одним із українських символів опору російській агресії.

Також в Офісі президента Володимира Зеленського надали роз’яснення, чи залишаються чинними укази президента Віктора Ющенка, який присвоїв звання Герой  України посмертно головному  командирові УПА Роману Шухевичу і провідникові українських націоналістів Степану Бандері. 

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Теги: прапор незалежність партії українці музей Герой України Симон Петлюра революція Ярослав Грицак Віра Агеєва

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