Ляшко потрапив у ДТП із автівкою Рабіновича

За кермом автомобіля, що скоїв аварію, був водій СБУ

Машина, у якій перебував екснардеп, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, зіткнулася в Києві із автомобілем народного депутата від «Опозиційної платформи – За Життя» Вадима Рабіновича. Про це Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook, додавши, що у перелом руки, струс мозку і забій грудної клітини.

«Броньоване авто з червоними шкіряними кріслами, проблисковими маячками і лівими номерами прикриття, на якому високопосадовець СБУ Дука вчинив ДТП і потім утік – це авто депутата опожопи Рабиновича. Це ж треба так «повезти» – потрапити в ДТП з чекістами на авто Рабиновича. Сподіваюся, що ця інформація стане корисною для внутрішнього розслідування, яке СБУ обіцяє провести», – написав Ляшко.

Нагадаємо, у четвер, 28 квітня, Олег Ляшко потрапив у ДТП в Києві. В автомобіль, в якому перебував Ляшко, врізався броньований позашляховик, що рухався з проблисковими маячками. За кермом автомобіля, що скоїв ДТП, був водій СБУ.

Після ДТП Ляшко влаштував розборки з імовірними винуватцями ДТП. «Ви чого мигалки включали? Ви хто такі?.. Ви людей ледь не вбили!» - кричав нардеп.

За його словами, ще одна машина, яка порушувала правила, втекла, але можна встановити за камерами відеоспостереження.

Нагадаємо, у березні Олег Ляшко з соратниками вломився у квартиру Іллі Киви.