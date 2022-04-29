  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Ляшко потрапив у ДТП із автівкою Рабіновича

    У результаті аварії Ляшко отримав перелом руки, струс мозку і забій грудної клітини - Ляшко потрапив у ДТП із автівкою Рабіновича
    У результаті аварії Ляшко отримав перелом руки, струс мозку і забій грудної клітини
    фото: скріншот із відео

    За кермом автомобіля, що скоїв аварію, був водій СБУ

    Машина, у якій перебував екснардеп, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, зіткнулася в Києві із автомобілем народного депутата від «Опозиційної платформи – За Життя» Вадима Рабіновича. Про це Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook, додавши, що у перелом руки, струс мозку і забій грудної клітини.

    «Броньоване авто з червоними шкіряними кріслами, проблисковими маячками і лівими номерами прикриття, на якому високопосадовець СБУ Дука вчинив ДТП і потім утік – це авто депутата опожопи Рабиновича. Це ж треба так «повезти» – потрапити в ДТП з чекістами на авто Рабиновича. Сподіваюся, що ця інформація стане корисною для внутрішнього розслідування, яке СБУ обіцяє провести», – написав Ляшко.

    Нагадаємо, у четвер, 28 квітня, Олег Ляшко потрапив у ДТП в Києві. В автомобіль, в якому перебував Ляшко, врізався броньований позашляховик, що рухався з проблисковими маячками. За кермом автомобіля, що скоїв ДТП, був водій СБУ.

    Після ДТП Ляшко влаштував розборки з імовірними винуватцями ДТП. «Ви чого мигалки включали? Ви хто такі?.. Ви людей ледь не вбили!» - кричав нардеп.

    За його словами, ще одна машина, яка порушувала правила, втекла, але можна встановити за камерами відеоспостереження.

    Нагадаємо, у березні Олег Ляшко з соратниками вломився у квартиру Іллі Киви.

    Теги: окупанти ДТП СБУ Олег Ляшко війна партії водій автомобіль розслідування Україна Facebook окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ляшко потрапив у ДТП із автівкою Рабіновича