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«А знаєте, що головне?» Льотчик Ростислав Лазаренко, якого нагородив Зеленський, зворушив дописом

Наталя Забазнова
glavcom.ua
«А знаєте, що головне?» Льотчик Ростислав Лазаренко, якого нагородив Зеленський, зворушив дописом
Льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко
фото Ростислава Лазаренка

Президент України нагородив Ростислава Лазаренка орденом «Золоту Зірка»

Військовий льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко отримав нагороду від Президента України – «Золоту Зірку». Після нагородження військовий написав зворушливий пост у Instagram, який не залишив байдужими користувачів.

Ростислав Лазаренко розповів, що не очікував отримати нагороду, оскільки був відряджений з бойового підрозділу на урочистості до дня Повітряних сил ЗСУ «стояти стовпчиком біля літака».

«Я думаю, що кожен Українець хотів би стати Героєм України і бути нагородженим орденом «Золота Зірка», але завжди є «але»: цьому почесному званню потрібно відповідати і за цю нагороду потрібно нести велику відповідальність. Тому під час нагородження мене не покидало питання: «Чи гідний я цього звання?», – написав Ростислав Лазаренко.

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Публикация от Rostyslav Lazarenko (@rossi_ros_11)

Військовий льотчик розповідає, що загалом здійснив 382 бойових вильоти. Під час нагородження він хаотично пригадував свої бойові вильоти від першого до крайнього. Вони, за словами Ростислава, були безперечно складними і небезпечними, а деякі з них – нестерпно болючими.  

«Але знаєте, що головне? Я ніколи не був один: всі бойові завдання виконувались в парі з найкращими веденими штурмової авіації, під прикриттям кращих льотчиків-винищувачів, під якісним керівництвом офіцерів бойового управління, безперечним контролем вищого командування і турботливим наглядом передових авіанавідників. А перед кожним бойовим вильотом кожен літак і кожна ракета були якісно підготовлені, а цього ніхто не зможе зробити, окрім найкращих фахівців інженерно-технічного складу. І всі ці найкращі люди були зі мною в кожному з цих 382 польотах», – ділиться військовий льотчик.

Ростислав Лазаренко впевнений, що Герой не тільки він.

«Тому не я Герой, Герой – це всі люди, які виконували, забезпечували, керували, готували, контролювали кожен із цих 382 бойових вильотів», – говорить Ростислав.

Ростислав зауважив, що він «просто відповідальна особа за цю найвищу державну нагороду» та поросив не називати його Героєм.

«Дякую всім, хто був зі мною, всім хто вірив і довіряв мені, всім хто захищав пліч-о-пліч зі мною наші сімʼї, любу Україну і весь Український народ! Але не думайте, що буде команда «Розійдись!». Ви всі мені потрібні і без Вас я нікуди», – підсумував військовий льотчик.

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Теги: війна Герой України льотчик соцмережі

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