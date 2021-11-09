Вчителька, яка не носила маску, тепер відмовляється вакцинуватися (відео)

Невакцинована посилається на «захист Всемогутнього»

На Рівненщині вчителька української мови та літератури Вараського ліцею №1 Жанна Тєтєнєва, яка не носила маску, тепер відмовляється й вакцинуватися, посилаючись на «захист Всемогутнього Бога». Відповідне відео заяв учительки опублікував адвокат Дмитро Бузанов, який захищає права відсторонених від роботи вчителів, на своїй сторінці у Facebook.

«Жанна Володимирівна – вчителька з міста Вараш, вже витримувала тиск на себе через відмову носити маску на обличчі, витримає і цей тиск, бо вона вивчає біблію і не соромиться цього. Знаєте, мені здається дійсно їй допомогає хтось, окрім мене», – написав Бузанов.

Сама ж вчителька називає рішення Кабміну відсторонити від роботи невакцинованих вчителів, «злочинними розпорядженнями».

«Я під покровом самого Бога. І скільки Всемогутній Бог визначив мені тут працювати. Стільки я буду працювати. Ваші злочинні розпорядження і накази будуть всі оскаржені, тому що ви на себе взяли право знищити мій народ. Я не дозволяю цього іменем Всемогутнього Бога. Ви будете за це відповідати перед Всемогутнім, тому що ніхто ніколи собі не дозволяв у цьому світі», – заявила емоційно Жанна Володимирівна.

Як раніше повідомлялося, набожна вчителька, яка навідріз відмовилася вдягати маску, виграла суд. Рівненський апеляційний суд скасував постанову Кузнецовського міського суду Рівненської області від 26 жовтня 2020 року, який оштрафував на 17 тис. грн вчительку української мови та літератури Вараського ліцею №1 Жанну Тєтєнєву за порушення правил карантину.

Нагадаємо, що протягом 2–18 вересня 2020 року педагог перебувала у приміщенні навчального закладу без одягнутих засобів індивідуального захисту (маски чи щитка) та відмовлялася здійснювати температурний скринінг. Своїми діями вона порушила вимоги Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2020 року, постанови Кабінету міністрів України №641 від 22 липня 2020 року (з наступними змінами), а також постанови державного санітарного лікаря №50 від 22 серпня 2020 року.

Нагадаємо, вчителі, які не зробили щеплення від Covid-19, починаючи з 8 листопада відстороняються від роботи. Так, ті вчителі, яких відсторонять, залишаться без зарплати та стажу за цей час, а також не отримають виплат лікарняних.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу. Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.