МАГАТЕ відзвітувало про рівень радіації на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ: Рівень радіації на об'єкті не підвищився

Рівень радіації на Запорізькій АЕС є стабільним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що радіаційний фон на Запорізькій АЕС залишається стабільним.

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«Команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС в Україні підтверджує, що рівень радіації на об'єкті не підвищився», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що у Запоріжжі під час сильного вітру з боку тимчасово окупованих територій було зафіксовано підвищення рівня радіації.

Згодом Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що рівень радіації в Запорізькій області у межах норми.