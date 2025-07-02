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Президент Ірану оголосив про призупинення співпраці з МАГАТЕ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Президент Ірану оголосив про призупинення співпраці з МАГАТЕ
Рада нацбезпеки Ірану ухвалила рішення зупинити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії
фото: Mehr

Інспекторам МАГАТЕ та його очільнику буде заборонено вʼїжджати до Ірану для перевірок

Президент Ірану Масуд Пезешкіан ввів у дію закон, ухвалений парламентом минулого місяця, про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mehr.

Кілька днів тому парламент Ірану підтримав законопроєкт про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Згодом це рішення підтримала й Рада вартових Конституції Ірану. Остаточне рішення було за Радою нацбезпеки Ірану.

Документ передбачає, що інспектори МАГАТЕ не зможуть вʼїжджати до Ірану для перевірок, якщо не гарантуватимуть безпеку ядерних обʼєктів і мирної ядерної діяльності країни. Крім того, буде обмежено доступ очільнику Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі.

Іран стверджує, що саме на основі «політично вмотивованих звітах Гроссі», Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила «антиіранську резолюцію» за кілька днів до ізраїльських ударів. Серед іншого, Гроссі звинувачують, що він «не засудив однозначно» агресію проти Ірану. Агентство поки не коментувало призупинення співпраці.

Нагадаємо, начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що Іран більше не є державою, що становить ядерну загрозу, після серії ударів Ізраїлю та США по його ядерній програмі. Тим часом очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що Іран може розпочати виробництво збагаченого урану вже протягом кількох місяців.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки. Згодом Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

До слова, Іран офіційно звернувся до ООН із вимогою визнати Ізраїль та США ініціаторами «акту агресії», коли ситуація між Тегераном та Єрусалимом загострилась 13 червня. Він просить Раду безпеки не лише визнати провідні країни винними, а й зобов’язати їх виплатити компенсації та репарації за завдані збитки. У листі також йдеться, що такі дії мають продемонструвати принципи неприпустимості агресії та зберегти довіру до міжнародного права.

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Теги: Іран МАГАТЕ

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