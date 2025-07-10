Удари по ЗАЕС: Росія агресивно відреагувала на заяву генсека ООН

У МЗС РФ вважають «абсурдом» припущення, що Росія створює труднощі для безпечної експлуатації ЗАЕС

У МЗС РФ прокоментували заяви Гутерреша про російські атаки, які спричинили порушення електропостачання на ЗАЕС

Російське міністерство закордонних справ агресивно відреагувало на заяву генерального секретара ООН Антоніу Гутерреша, який попередив, що удари росіян знову поставили під загрозу ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції. У заяві російського міністерства закордонних справ йдеться, що Гутерреш нібито допустив «провокаційні висловлювання».

Висловлювання генсека, як припустили у зовнішньополітичному відомстві країни-агресора, є нібито «демонстрацією політичної заангажованості та короткозорості».

МЗС РФ називає «абсурдом» припущення, що Росія взагалі може мати якісь підстави створювати труднощі для безпечної експлуатації ЗАЕС. Водночас, як заявляють там, нібито сам Гутерреш та його підлеглі регулярно дискредитують Росію, яка, як йдеться у заяві, «дотримується міжнародного гуманітарного права».

У відомстві Лаврова зажадали від чиновників ООН припинити розповсюджувати «фейки», а зайняти нейтральну позицію.

Нагадаємо, що удар російської терористичної армії спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Російські окупанти 4 липня перебили лінію електропередач, яка з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України й підтримувала потреби забезпечення рівня радіаційної безпеки. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут.

Після цього генсек ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив хвилю атак Росії по Україні та попередив, що ці удари знову поставили під загрозу ядерну безпеку.