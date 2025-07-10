Головна Світ Політика
search button user button menu button

Удари по ЗАЕС: Росія агресивно відреагувала на заяву генсека ООН

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Удари по ЗАЕС: Росія агресивно відреагувала на заяву генсека ООН
У МЗС РФ вважають «абсурдом» припущення, що Росія створює труднощі для безпечної експлуатації ЗАЕС
фото з відкритих джерел

У МЗС РФ прокоментували заяви Гутерреша про російські атаки, які спричинили порушення електропостачання на ЗАЕС

Російське міністерство закордонних справ агресивно відреагувало на заяву генерального секретара ООН Антоніу Гутерреша, який попередив, що удари росіян знову поставили під загрозу ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції. У заяві російського міністерства закордонних справ йдеться, що Гутерреш нібито допустив «провокаційні висловлювання».

Висловлювання генсека, як припустили у зовнішньополітичному відомстві країни-агресора, є нібито «демонстрацією політичної заангажованості та короткозорості».

МЗС РФ називає «абсурдом» припущення, що Росія взагалі може мати якісь підстави створювати труднощі для безпечної експлуатації ЗАЕС. Водночас, як заявляють там, нібито сам Гутерреш та його підлеглі регулярно дискредитують Росію, яка, як йдеться у заяві, «дотримується міжнародного гуманітарного права». 

Удари по ЗАЕС: Росія агресивно відреагувала на заяву генсека ООН фото 1

У відомстві Лаврова зажадали від чиновників ООН припинити розповсюджувати «фейки», а зайняти нейтральну позицію.

Нагадаємо, що удар російської терористичної армії спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Російські окупанти 4 липня перебили лінію електропередач, яка з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України й підтримувала потреби забезпечення рівня радіаційної безпеки. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут.

Після цього генсек ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив хвилю атак Росії по Україні та попередив, що ці удари знову поставили під загрозу ядерну безпеку.

Теги: росія Антоніу Гутерріш ООН АЕС Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У російському Мінтрансі ще одна загадкова смерть
У російському Мінтрансі ще одна загадкова смерть
7 липня, 17:46
Рішення суду першої інстанції може бути оскаржене в окружному суді
В Естонії засуджено двох громадян Молдови через підпал ресторану Slava Ukraina
2 липня, 15:24
Конфлікт на Близькому сході показав слабкість Путіна
Кінець іранської помсти, пластикова перемога Трампа, та велике перевзування у повітрі Путіна
24 червня, 18:32
Минулого сезону 25-річний Ніколас Фернандес провів за «Ельче» 36 матчів
Через війну зірвався трансфер аргентинського футболіста до Росії
23 червня, 13:08
Зеленський про «Орєшнік»: 39 російських компаній задіяні у виробництві, 21 досі не під санкціями
Зеленський про «Орєшнік»: 39 російських компаній задіяні у виробництві, 21 досі не під санкціями
21 червня, 14:30
На воїнів чекає фізична та психологічна реабілітація
Обмін полоненими: до України повернулася ще одна група важкохворих та тяжкопоранених воїнів
19 червня, 16:00
Європейські партнери планують створити спеціальний інвестиційний фонд під егідою ЄС на кшталт Euroclear
Євросоюз знайшов спосіб, як отримати більше грошей від заморожених активів РФ – Politico
19 червня, 14:05
До переліку ГУР потрапили росіяни, які вітали диктатора Путіна з днем народження
ГУР оновив перелік російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до списку
19 червня, 11:03
Кличко: «Інакше, аніж геноцид, це назвати не можна»
Кличко показав докази використання Росією касетних боєприпасів у Києві (відео)
17 червня, 10:01

Політика

Волинська трагедія: Дуда відчув розуміння у Зеленського
Волинська трагедія: Дуда відчув розуміння у Зеленського
Президент Польщі різко висловився про Україну та союзників
Президент Польщі різко висловився про Україну та союзників
США запровадили санкції щодо слідчої ООН по Газі
США запровадили санкції щодо слідчої ООН по Газі
Удари по ЗАЕС: Росія агресивно відреагувала на заяву генсека ООН
Удари по ЗАЕС: Росія агресивно відреагувала на заяву генсека ООН
У Римі розпочинається Конференція з відновлення України: порядок денний
У Римі розпочинається Конференція з відновлення України: порядок денний
Келлог наголосив, що Україні потрібен новий «план Маршалла»
Келлог наголосив, що Україні потрібен новий «план Маршалла»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
22K
На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису
18K
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
11K
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:05

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua