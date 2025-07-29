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У Запорізькій області підвищився рівень радіації? Заява МВС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Запорізькій області підвищився рівень радіації? Заява МВС
Радіаційний фон по країні стабільний
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

МВС: Загрози для населення немає

Станом на 21:20 рівень радіації в Запорізькій області у межах норми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

«Офіційно щодо рівня радіації в Запорізькій області: станом на 21:20 відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено заміри повітря. Стан у межах норми – 0,14 мкЗв/год», – йдеться у повідомленні.

МВС наголошує, що радіаційний фон по країні стабільний – загрози для населення немає. Моніторинг триває.

Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що у Запоріжжі під час сильного вітру з боку тимчасово окупованих територій було зафіксовано підвищення рівня радіації.

До слова, МАГАТЕ в ході обговорень з окупаційною адміністрацією та Ростехнаглядом дійшли згоди, що запуск енергоблоків на Запорізькій АЕС є неможливим, доки війна загрожує ядерній безпеці на об’єкті.

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Теги: Запоріжжя МВС радіація

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