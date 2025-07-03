США закликають Іран відновити співпрацю з МАГАТЕ

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс охарактеризувала рішення Тегерану припинити співпрацю з МАГАТЕ як «неприйнятне»

Сполучені Штати закликали Іран відновити повноцінну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яка була призупинена після ударів по іранських ядерних об’єктах. Про це під час брифінгу для ЗМІ заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє «Главком».

Брюс охарактеризувала рішення Тегерану припинити співпрацю з МАГАТЕ як «неприйнятне», наголосивши, що Іран має можливість змінити свій курс і обрати шлях миру та процвітання.

«Тегеран повинен без зволікань повністю відновити співпрацю з МАГАТЕ», – підкреслила Брюс.

Представниця Держдепартаменту також нагадала, що Іран зобов’язаний дотримуватися угоди про гарантії, передбаченої Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Крім того, іранська влада має надати Агентству необхідну інформацію для розв’язання давніх питань щодо незадекларованих ядерних матеріалів.

Раніше ми писали, що президент Ірану Масуд Пезешкіан ввів у дію закон, ухвалений парламентом минулого місяця, про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mehr.

Кілька днів тому парламент Ірану підтримав законопроєкт про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Згодом це рішення підтримала й Рада вартових Конституції Ірану. Остаточне рішення було за Радою нацбезпеки Ірану.

Нагадаємо, начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що Іран більше не є державою, що становить ядерну загрозу, після серії ударів Ізраїлю та США по його ядерній програмі. Тим часом очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що Іран може розпочати виробництво збагаченого урану вже протягом кількох місяців.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки. Згодом Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.