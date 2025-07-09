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Скільки часу треба Німеччині та Ірану для створення ядерної бомби? Гроссі зробив прогноз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Скільки часу треба Німеччині та Ірану для створення ядерної бомби? Гроссі зробив прогноз
Гроссі повідомив про потенціал Німеччини та Ірану у ядерній зброї
фото із відкритих джерел

Гроссі застеріг, що європейські країни не повинні намагатися отримати ядерну зброю, це перетворить світовий порядок на «закон джунглів»

Німеччина має все необхідне для отримання ядерної зброї протягом кількох місяців. Як повідомляє «Главком», з такою оцінкою виступив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita.

«Німеччині знадобиться дуже мало часу для створення ядерної зброї. Можливо, це буде питання кількох місяців. У німців є ядерний матеріал, необхідний для цього, вони знають, як це зробити. У їхньому розпорядженні є всі технології», – відповів Гроссі на питання журналіста видання. Водночас він підкреслив, що це лише «гіпотетичні припущення».

Глава МАГАТЕ також зазначив, що дотримання ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) – на користь європейських країн. «У міжнародних відносинах жодна держава, особливо могутня, не керується альтруїзмом. Вона робить так у своїх власних інтересах. Європейські країни дійшли висновку, що світ, у якому кожен може мати ядерну зброю, призведе до катастрофи», – пояснив він.

Нагадаємо, у червні голова фракції Християнсько-демократичної та Християнсько-соціальної партії (ХДС/ХСС) у Бундестазі (парламенті) Єнс Шпан заявив, що розміщеної у ФРН американської атомної зброї недостатньо для «стримування» Росії, тому, на його думку, Німеччина або ЄС мають отримати доступ до ядерного арсену.

Водночас Гроссі застеріг, що європейські країни не повинні намагатися отримати ядерну зброю, це перетворить світовий порядок на «закон джунглів».

«Якщо навіть уже європейські країни подавали б приклад порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, ми швидко опритомніли б у світі, де 20-30 країн мають ядерну зброю. Адже потенціал для створення такої зброї існує у всій Західній Європі, у багатьох азіатських країнах, а також у країнах Перської затоки», – сказав Гроссі.

«Ми повернулися б до закону джунглів, кожен діяв би сам по собі. Тоді ядерне стримування перестало б працювати і ця зброя була б використана», – пояснив він.

Про Іран і ядерну бомбу

Гроссі прокоментував питання, скільки часу знадобилося б для створення ядерної бомби, якби Іран справді мав намір це зробити. За його словами, це було питання місяців, можливо, й довше. «По-перше, іранцям довелося б перетворити збагачений уран на метал, чого вони ще не почали робити. По-друге, довелося б побудувати цілий ряд дуже складних систем, таких як запалювання, які все ще були б достатньо малими, щоб поміститися всередині ядерної боєголовки. Ось чому країни, які розробили ядерні ракети, завжди випробовують їх», – зазначив голова МАГАТЕ. 

«Ми й раніше говорили, що Іран має технологічний потенціал для створення ядерної зброї. Але потенціал це не означає, що бомба вже є. У нас немає надійних даних, що Іран справді має готову боєголовку», – сказав Гроссі.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ вперше за останні 20 років відкликало своїх інспекторів з Ірану. Причиною стали зміни в іранському законодавстві, що потенційно загрожують криміналізацією діяльності міжнародних спостерігачів. 

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Теги: Німеччина небезпека МАГАТЕ ядерна зброя

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