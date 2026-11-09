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Майстрував авіамоделі та ремонтував авто для захисників. Згадаймо Костянтина Шушкова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Майстрував авіамоделі та ремонтував авто для захисників. Згадаймо Костянтина Шушкова
На початку повномасштабного вторгнення Шушков допомагав ремонтувати автомобілі для фронту та підтримував побратимів у важкі моменти
колаж: glavcom.ua

Захисника посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Костянтина Шушкова.

41-річний солдат Костянтин Шушков загинув 5 листопада 2023 року в селі Новомихайлівка Покровського району Донеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал». 

Костянтин народився 18 грудня 1981 року у Вінниці. Закінчив школу №19, а потім Вінницький коледж Національного університету харчових технологій (раніше політехнічний технікум), в якому опанував авторемонтну справу. Працював на станції технічного обслуговування, а також в автошколі «Премʼєр Авто». Він любив усе, що має колеса: і автомобілі, і мотобайки. Захоплювався авіамоделюванням і відвідував спеціальну школу, де передавав свої знання дітям. 

На початку повномасштабного вторгнення допомагав ремонтувати автомобілі для фронту та підтримував побратимів у важкі моменти.

«Мій батько був дуже мужнім. Він допомагав усім, підтримував друзів, передавав свої знання не тільки в авіамоделюванні, а й в автошколі. Мені дуже пощастило з татом, а мамі – з чоловіком. Він був великою підтримкою нашої сім’ї та став для мене прикладом, яким має бути батько та чоловік», – розповіла донька Аня.

На початку повномасштабного вторгнення Костянтин Шушков допомагав ремонтувати автомобілі для фронту та підтримував побратимів у важкі моменти
На початку повномасштабного вторгнення Костянтин Шушков допомагав ремонтувати автомобілі для фронту та підтримував побратимів у важкі моменти
фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

41-річний солдат Костянтин Шушков загинув 5 листопада 2023 року в селі Новомихайлівка Покровського району Донеччини. Він зазнав смертельної травми під час бойового завдання.

Захисника посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Поховали Костянтина на Алеї Слави Сабарівського кладовища у Вінниці. У нього залишилися дружина та донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять війна хвилина мовчання

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