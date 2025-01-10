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Легендарна актриса розповіла, чому їй досі соромно через ситуацію з Параджановим

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Лариса Кадочнікова розповіла історію про Параджанова
фото: glavcom.ua

Лариса Кадочникова розповіла, як не запросила Параджанова до себе додому

Народна артистка України Лариса Кадочнікова зізналася, що не запросила до себе додому кінорежисера Сергія Параджанова після його звільнення з в'язниці. Про це вона розповіла 9 січня на врученні премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова.

Артистка зауважує, що Параджанов після повернення з в'язниці прийшов до неї. Однак вона не запросила його додому через страх.

«Коли він (Сергій Параджанов, – Главком) повернувся з тюрми, то в першу чергу зателефонував мені. А я його не запросила до себе в хату. Я досі соромлюся – я боялася», – сказала акторка.

Зауважимо, що у 1973 році радянська влада звинуватила Сергія Параджанова в «українському націоналізмі та гомосексуалізмі». Його засудили до п'яти років таборів суворого режиму.

Звільнення Параджанова стало можливим завдяки міжнародній кампанії протесту, яку очолив французький письменник Луї Арагон, заснувавши Міжнародний комітет за його визволення. Прохання про звільнення підписали такі видатні режисери, як Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Федеріко Фелліні, Лукіно Вісконті, Роберто Росселіні та Мікеланджело Антоніоні. 30 грудня 1977 року Параджанов вийшов з в'язниці.

Однак режисеру було заборонено проживати в Україні. Тому після звільнення він оселився в Тбілісі, де працював на кіностудії «Грузія-фільм».

Зрештою, Національна комісія з реабілітації 20 грудня 2023 року реабілітувала Сергія Параджанова через 50 років після політично вмотивованого вироку від радянської влади. Про це повідомив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Нагадаємо, що народна артистка України Лариса Кадочнікова на врученні премії кінематографістів відмовилася виступати зі сцени українською мовою. Це сталося 9 січня, про що розповів журналіст Руслан Кошовенко.

До слова, Лариса Кадочнікова досі має звання «Народної артистки Росії». У 2023 році у коментарі «Главкому» вона розповіла, що не бачить проблем у цьому. Артистка нагадала, що отримала відзнаку за багаторічну працю, зокрема за три роки роботи у московському театрі «Современник», «найбільш вільному театрі країни». І за багато, у тому числі, головних ролей у художніх фільмах.

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Теги: в'язниця Лариса Кадочнікова артист акторка Сергій Параджанов

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