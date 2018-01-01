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    Суспільство

    Майже 90% українців не бачать потреби в громадянській активності

    Дві третини українців не вважають себе активними громадянами
    Понад дві третини населення України (70,8%) не вважають себе активними громадянами. Ще 17,7% важко відповісти або не знають, про що йде мова. Тобто майже 90% населення не бачать потреби в громадянській активності або навіть не розуміє, про що йдеться. Такі результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на
    • Сьогодні, 11:31
    • Розсилка

    Дві третини українців не вважають себе активними громадянами

    Понад дві третини населення України (70,8%) не вважають себе активними громадянами. Ще 17,7% важко відповісти або не знають, про що йде мова.

    Тобто майже 90% населення не бачать потреби в громадянській активності або навіть не розуміє, про що йдеться. Такі результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення DT.UA.

    Таким чином, частка активних громадян, які є членами громадських організацій, будинкових комітетів, беруть участь в акціях протесту, волонтерському русі або інших видах діяльності, становить 12,7%.

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    «Брак активності критично гальмує перетворення території з населенням на державу з громадянами. Громадянська пасивність повертається бумерангом у вигляді безграмотних медиків; атестатів і дипломів замість знань; корумпованих чиновників; вікон, що виходять на чиюсь стінку; «мівінних» доходів; пташиних прав і звірячих апетитів влади»,— йдеться в статті.

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