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Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні – Зеленський
Зеленський подякував за службу воїнам Національної гвардії
фото: Офіс президента

Президент провів зустріч із новим міністром закордонних справ Франції

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 689-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про зустріч із лідерами парламентської коаліції Болгарії, візит до Києва нового міністра закордонних справ Франції та подякував воїнам Національної гвардії.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні кілька міжнародних зустрічей. Спочатку в онлайн-форматі – з лідерами парламентської коаліції Болгарії. Провідні політичні сили. Наші відносини. Наша спільна безпека – усіх у Європі. Хороша і продуктивна розмова. Я вдячний за розуміння – розуміння саме того, що російська агресія є загрозою для щастя й добробуту всіх європейських націй.

Також сьогодні провів зустріч із новим міністром закордонних справ Франції. Це дуже символічно, що перший візит пана міністра – саме в Україну і саме в такий час, коли Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні та здатність обходити нашу ППО. Я вдячний усім державам і, зокрема, Франції – за дуже серйозне посилення нашого повітряного щита, за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів, допомогу нашому народові.

Сьогодні ми обговорили наші оборонні потреби, зокрема і спільне виробництво і дронів, і артилерії, і подальше посилення ППО. Я поінформував про роботу щодо Формули миру. Вдячний Франції за активну участь у цій глобальній роботі. Вже готуємось до форуму в Давосі. До представлення нашої позиції, наших можливостей – спільних можливостей усіх у світі, хто прагне залишити своїм дітям світ, де панує стабільність і має значення свобода. Наші цінності, а не божевілля того чи іншого диктатора.

І звичайно, вдячність нашим воїнам. Я хочу сьогодні особливо відзначити воїнів нашої Національної гвардії, які разом з усіма Силами оборони та безпеки надзвичайно сміливо, надзвичайно стійко захищають українські позиції.

15-та бригада Нацгвардії – старший солдат Валерій Семенець та молодший сержант Сергій Коваль, воїни взводу оперативного призначення. Я дякую вам за силу! 3-тя бригада оперативного призначення – солдат Віталій Сащук, солдат Микола Нагайчук, солдат Юрій Косюта. 14-та бригада – молодший сержант Володимир Олійник, старший сержант Василь Чернююк. Я дякую вам, хлопці!

Окремо відзначу також воїнів центру спецпризначення Нацгвардії «Омега», зокрема хлопців 1-го загону, які ефективно виконують завдання на Авдіївському напрямку, а також усіх воїнів 3-го загону «Омеги», які воюють на Мелітопольському напрямку, підсилюючи підрозділи Сил оборони. Я дякую вам за знищення ворога, хлопці! Я дякую всім вашим побратимам, усім, хто точно знає, що незалежність не буває нагородою. Незалежність здобувають сміливі.

Я дякую всім в Україні, хто саме такий! І всім у світі, хто допомагає нашій державі!

Слава Україні!»

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне. 

Також стало відомо, що Володимир Зеленський 16 січня виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі. 

 

Теги: росія Свобода незалежність агресія українці Володимир Зеленський президент безпека солдат Сергій Коваль Щастя

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