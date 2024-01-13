Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні – Зеленський

Президент провів зустріч із новим міністром закордонних справ Франції

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 689-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про зустріч із лідерами парламентської коаліції Болгарії, візит до Києва нового міністра закордонних справ Франції та подякував воїнам Національної гвардії.

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«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

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Провів сьогодні кілька міжнародних зустрічей. Спочатку в онлайн-форматі – з лідерами парламентської коаліції Болгарії. Провідні політичні сили. Наші відносини. Наша спільна безпека – усіх у Європі. Хороша і продуктивна розмова. Я вдячний за розуміння – розуміння саме того, що російська агресія є загрозою для щастя й добробуту всіх європейських націй.

Також сьогодні провів зустріч із новим міністром закордонних справ Франції. Це дуже символічно, що перший візит пана міністра – саме в Україну і саме в такий час, коли Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні та здатність обходити нашу ППО. Я вдячний усім державам і, зокрема, Франції – за дуже серйозне посилення нашого повітряного щита, за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів, допомогу нашому народові.

Сьогодні ми обговорили наші оборонні потреби, зокрема і спільне виробництво і дронів, і артилерії, і подальше посилення ППО. Я поінформував про роботу щодо Формули миру. Вдячний Франції за активну участь у цій глобальній роботі. Вже готуємось до форуму в Давосі. До представлення нашої позиції, наших можливостей – спільних можливостей усіх у світі, хто прагне залишити своїм дітям світ, де панує стабільність і має значення свобода. Наші цінності, а не божевілля того чи іншого диктатора.

І звичайно, вдячність нашим воїнам. Я хочу сьогодні особливо відзначити воїнів нашої Національної гвардії, які разом з усіма Силами оборони та безпеки надзвичайно сміливо, надзвичайно стійко захищають українські позиції.

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15-та бригада Нацгвардії – старший солдат Валерій Семенець та молодший сержант Сергій Коваль, воїни взводу оперативного призначення. Я дякую вам за силу! 3-тя бригада оперативного призначення – солдат Віталій Сащук, солдат Микола Нагайчук, солдат Юрій Косюта. 14-та бригада – молодший сержант Володимир Олійник, старший сержант Василь Чернююк. Я дякую вам, хлопці!

Окремо відзначу також воїнів центру спецпризначення Нацгвардії «Омега», зокрема хлопців 1-го загону, які ефективно виконують завдання на Авдіївському напрямку, а також усіх воїнів 3-го загону «Омеги», які воюють на Мелітопольському напрямку, підсилюючи підрозділи Сил оборони. Я дякую вам за знищення ворога, хлопці! Я дякую всім вашим побратимам, усім, хто точно знає, що незалежність не буває нагородою. Незалежність здобувають сміливі.

Я дякую всім в Україні, хто саме такий! І всім у світі, хто допомагає нашій державі!

Слава Україні!»

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

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Також стало відомо, що Володимир Зеленський 16 січня виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі.